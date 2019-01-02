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Актёр Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Кадр из фильма "Лето"

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Умер актёр Владимир Дыховичный. Об этом сообщила вдова режиссёра Ивана Дыховичного, отца актёра. Причина смерти не уточняется.

Владимиру Дыховичному было 30 лет. В 2014 году закончил ВГИК. Снимался в фильмах "Лето" режиссёра Кирилла Серебренникова, "Невидимки" Сергея Комарова, "Припять. Оставленные позади", а также в сериале "Бессонница".

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