Актёр Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Умер актёр Владимир Дыховичный. Об этом сообщила вдова режиссёра Ивана Дыховичного, отца актёра. Причина смерти не уточняется.
Владимиру Дыховичному было 30 лет. В 2014 году закончил ВГИК. Снимался в фильмах "Лето" режиссёра Кирилла Серебренникова, "Невидимки" Сергея Комарова, "Припять. Оставленные позади", а также в сериале "Бессонница".
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