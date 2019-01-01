Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Жаир Болсонару во вторник, 1 января, официально вступил в должность президента Бразилии. Принося президентскую присягу на церемонии инаугурации в Национальном конгрессе, Болсонару, известный своими правопопулистскими взглядами, заявил, что "клянется укреплять бразильскую демократию".

Говоря об экономической сфере, он пообещал способствовать открытости национальных рынков и "провести важные структурные реформы", сократив существенный дефицит госказны, который в 2018 году составлял 7,6 процента ВВП.

Направляясь на церемонию инаугурации, Жаир Болсонару в сопровождении супруги Мишель проехал через центр Бразилиа в открытом "Роллс-ройсе". Его сторонники приветствовали кортеж, скандируя: "Бразилия превыше всего, Господь превыше всех". Эти слова служили лозунгом политика в ходе избирательной кампании.

В Бразилии 28 октября 2018 года состоялся второй тур президентских выборов. По его итогам победил Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Политик служил в десанте и в артиллерийских войсках в годы военной диктатуры, семь раз становился депутатом Национального конгресса.