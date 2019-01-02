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СМИ: подозреваемый в шпионаже американец регулярно бывал в России

Пол Уилан

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Американец, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, с 2007 года регулярно посещал Россию. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на его знакомых.

Прессе стало известно, что 48-летний Пол Уилан официально работает в компании BorgWarner. Она производит детали для автомобилей. Уилан занимает там пост директора по безопасности. В компании заявили, что находятся в контакте с госорганами США для оказания помощи своему сотруднику.

СМИ также сообщают, что Уилан - морской пехотинец в отставке. Он дважды участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен из вооруженных сил США за воровство.

Семья Уилана его связи с разведкой отрицает. И говорит, что он приехал в Москву на свадьбу друга.

ФСБ задержала Уилана 28 декабря. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В МИД России заявили, что посольство США в Москве было своевременно уведомлено о задержании американца. Сейчас американские дипломаты добиваются встречи с задержанным.

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