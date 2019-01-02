В США против мигрантов применили слезоточивый газ

Американские пограничники применили слезоточивый газ для разгона мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, примерно 150 человек, пытавшихся прорваться через границу в районе города Тихуана.

Погранично-таможенная служба США заявила, что применила газ в целях самообороны. Пограничники утверждают, что несколько мигрантов начали бросать в них камни. Кроме того, беженцы пытались перебросить нескольких детей через ограждение из проволоки. Задержаны 25 человек.

Корреспондент Associated Press утверждает, что камни полетели в пограничников только после применения ими слезоточивого газа.

Мигранты заявили, что прибыли к границе в составе каравана из Гондураса в декабре 2018 года. Большинство участников перехода ожидают в Тихуане возможности подать заявление на политическое убежище в США, но из-за большого количества прошений процесс может затянуться на несколько месяцев. Некоторые переселенцы нашли работу в Мексике и пытаются осесть в стране на постоянной основе.

Противостояние президента США Дональда Трампа и демократов в Конгрессе по поводу финансирования стены на границу с Мексикой, на которой настаивает Белый дом, обернулось блокировкой целого ряда бюджетных законопроектов. Это привело к приостановке деятельности правительства – так называемому "шатдауну". Почти четверть государственных учреждений временно прекратила работу.