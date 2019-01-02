Netflix удалил из эфира эпизод шоу с критикой Саудовской Аравии

Онлайн-кинотеатр Netflix снял c эфира в Саудовской Аравии эпизод шоу с критикой местных властей. Об этом сообщают американские СМИ.

Телеведущий Хасан Минхадж раскритиковал Эр-Рияд в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Турции. "Самое время пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Я говорю это как мусульманин и как американец", – заявил он в своем комедийном шоу Patriot Act.

Власти Саудовской Аравии сочли, что эпизод нарушает местный закон о борьбе с киберпреступностью. Netflix заявил, что поддерживает свободу творчества, но решил удовлетворить запрос Эр-Рияда.

Сейчас шоу доступно для просмотра в США, но заблокировано в Саудовской Аравии.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в начале октября в саудовском консульстве в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают.