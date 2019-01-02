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Кудрин: показатель инфляции превысил прогнозы правительства

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин представил предварительную оценку ведомства экономических показателей страны на конец 2018 года. По его данным, показатель инфляции почти вдвое превысил прогнозы правительства, а темп роста ВВП оказался ниже запланированного властями.

Инфляция по итогам 2018 года составила 4,2%. В Счётной палате указывают, что в октябре 2018 года она прогнозировалась на уровне 2,7%.

Темп роста ВВП в 2018 году составил 1,5%. При этом в официальном прогнозе, обнародованном в октябре, указывался уровень в 1,8%.

"Реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента", – сообщил Кудрин. Правительство давало прогноз по росту доходов на уровне 3,4%.

По данным же Росстата, в ноябре реальные доходы россиян и вовсе упали – почти на 3%. После этого первый вице-премьер Антон Силуанов обвинил Росстат в "ужасном качестве счёта" реальных доходов, призвав обновить команду службы и принципы работы. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не согласился с Силуановым, назвав методологию Росстата "правильной, универсальной и международной".

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