Кудрин: показатель инфляции превысил прогнозы правительства

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин представил предварительную оценку ведомства экономических показателей страны на конец 2018 года. По его данным, показатель инфляции почти вдвое превысил прогнозы правительства, а темп роста ВВП оказался ниже запланированного властями.



Инфляция по итогам 2018 года составила 4,2%. В Счётной палате указывают, что в октябре 2018 года она прогнозировалась на уровне 2,7%.

Темп роста ВВП в 2018 году составил 1,5%. При этом в официальном прогнозе, обнародованном в октябре, указывался уровень в 1,8%.

"Реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента", – сообщил Кудрин. Правительство давало прогноз по росту доходов на уровне 3,4%.

По данным же Росстата, в ноябре реальные доходы россиян и вовсе упали – почти на 3%. После этого первый вице-премьер Антон Силуанов обвинил Росстат в "ужасном качестве счёта" реальных доходов, призвав обновить команду службы и принципы работы. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не согласился с Силуановым, назвав методологию Росстата "правильной, универсальной и международной".



