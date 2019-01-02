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В Индии начались протесты после посещения храма женщинами

Акция индийских денщин в поддержку гендерного равенства, 1 января 2019 года

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В индийском штате Керала начались протесты из-за посещения женщинами храма в городе Сабаримала, одного из крупнейших мест паломничества индуистов. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщают индийские СМИ.

Демонстранты перекрыли несколько дорог. Некоторые участники акции призывали владельцев магазинов к забастовке. В некоторых районах штата демонстранты кидали камни в полицейских.

1 января впервые за несколько веков двум женщинам удалось войти в храм и помолиться. В тот же день в Индии женщины выстроились в живую цепь длиной 620 километров. Так они выступили в поддержку гендерного равенства. По оценкам властей, в акции приняли участие более пяти миллионов человек.

Долгое время женщинам в возрасте от 10 до 50 лет запрещали вход в храм СабаримАла. В сентябре Верховный суд официально снял запрет. Но всех женщин, которые пытались войти в храм, паломники-мужчины забрасывали камнями и палками.

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