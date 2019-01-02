Китай не исключает применения силы для присоединения Тайваня

Пекин не исключает применения силы для присоединения Тайваня к Китаю. Но будет стремиться обеспечить мирное воссоединение с территорией. Об этом во время своего выступления в парламенте сообщил лидер Китая Си Цзиньпин.

По словам главы КНР, независимость Тайваня противоречит истории и приведёт в тупик, а воссоединение Китая является неизбежным. Помимо прочего Си Цзиньпин заявил о сохраняющемся за Пекином праве перевести Тайвань под своей контроль.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией. Тогда на остров бежали остатки сил Гоминьдана, потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая и призывают Тайбэй к воссоединению.

США в рамках "Закона об отношениях с Тайванем" поставляют Тайбэю современное оружие и заявляют о своем праве защищать регион без конкретных обязательств.