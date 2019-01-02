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Умер советский и российский музыкант Крис Кельми

Крис Кельми (Анатолий Кельми)

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Умер советский и российский музыкант Крис Кельми (Анатолий Кельми). Первым об этом сообщил журнал Starhit. Позднее информацию подтвердили РЕН-ТВ, "Пятый канал" и РИА "Новости".

Кельми было 63 года. По данным СМИ, он умер в своем доме в Подмосковье. Его тело нашли врачи. Точная причина смерти музыканта пока не известна. СМИ утверждают, что в последнее время у него были проблемы с алкоголем.

Крис Кельми создатель групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", участник группы "Автограф", автор таких песен как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он также написал музыку к советскому мультфильму "Пес в сапогах".

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