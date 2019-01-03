В Магнитогорске опознаны 22 из 37 погибших, в том числе двое детей

В Магнитогорске родственники опознали 22 погибших из 37, тела которых были извлечены из под завалов на месте взрыва жилого дома.Об этом сообщил представитель пресс-службы МЧС по Челябинской области.

Из шести погибших детей опознано трое, в том числе две девочки в возрасте около двух лет. Спасатели продолжают поиск ещё четырех человек, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, в том числе - двоих детей.

В МЧС подчёркивают, что работы по разбору завалов и поиску людей ведутся в четыре смены.Периодически их приходится приостанавливать из-за угрозы обрушения уцелевших стен. Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками. Ночью температура воздуха в Магнитогорске приближается к двадцати градусам мороза.

Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, еще 10 - частично.

В Следственном комитете России заявили, что подтверждений версии теракта нет, следов взрывчатых веществ на месте обрушения подъезда не обнаружено. По словам представителя ведомства, приоритетной версией является взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Ранее местные СМИ сообщили об автомобиле "Газель", который взорвался и сгорел вечером 1 января в центре Магнитогорска: якобы в микроавтобусе при перестрелке были убиты "трое террористов". В Сети появилось и видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба, взрывы и вновь стрельба. В МВД заявили, что в микроавтобусе взорвался газовый баллон.

Вчера губернатор Челябинской области Борис Дубровский отверг сообщения о связи взрыва в подъезде жилого дома в Магнитогорске с детонацией маршрутки с газовыми баллонами в этом же городе.