Китайский аппарат "Чанъэ-4" впервые сел на обратную сторону Луны

Китайская межпланетная станция "Чанъэ-4" произвела первую в историю мягкую посадку на обратной стороне Луны, сообщило в четверг телевидение КНР. Это позволило установить связь между Землей и ее естественным спутником.

Космический аппарат, состоящий из автоматического посадочного модуля и лунохода,был запущен Китаем 8 декабря. Его основная задача - исследование малоизученной обратной стороны Луны. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения, а также исследование структуры и состава лунной поверхности.

Чанъэ - имя китайской мифической богини, живущей на Луне. В рамках программы в 2013 году посадку на Луну совершил космический зонд "Чанъэ-3". В ближайшее десятилетиеКитай планирует отправить на Луну свою первую пилотируемую миссию.