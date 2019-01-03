МВД Казахстана уволило полицейского, который назвал коллег "братвой"

В Казахстане уволен заместитель начальника первого курса Карагандинской академии МВД Тастайбеков, который в новогоднем поздравлении гордо назвал казахстанскую полицию "бандой".

Как сообщил в фейсбуке пресс-секретарь МВД Казахстана, причиной увольнения стал проступок, дискредитирующий государственную службу. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители Тастайбекова и руководство учебного заведения, говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях Казахстана появилось видео, на котором мужчина в полицейской форме поздравляет коллег с наступающим новым годом, используя криминальный жаргон и намекая на коррумпированность полиции. Он называет коллег-полицейских "братвой", желает процветания до седьмого колена и, чтобы их правнуки пользовались их связями... "Пусть наша дружба будет бескорыстной. Мы делали поступки просто так, так как мы - братва, грубо говоря - банда!" - говорит мужчина на видео.

По данным МВД Казахстана, видео снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии министерства внутренних дел заместителем начальника первого курса. По данному факту проводилась служебная проверка.

На протяжении десятилетий правозащитники обвиняют правоохранительные органы Казахстана в коррупции и жестокости. С 1989 года страну бессменно возглавляет Нурсултан Назарбаев.