Межпланетная станция НАСА "Новые горизонты" сфотографировала и передала на заемлю астероид Ультима Туле из пояса Койпера. Космическое тело, расположенный в 6,5 миллиардах километров от Земли, стало самым дальним объектом во Вселенной, до которого пока что удалось добраться учёным.
- Объект (486958) 2014 MU69, неофициально называемый Ультима Туле, был открыт с помощью космического телескопа "Хаббл" в 2014 году. Вскоре после этого он был выбран для исследования запущенным в 2006 году к Плутону аппарата "Новые горизонты".
- В 2015 году Плутон стал самым дальним космическим объектом, исследованным земной техникой. Но Ультима Туле расположена на полтора миллиарда километров дальше от Земли. Зонд НАСА пролетел от астероида на расстоянии 3500 километров. Сигнал от космического аппарата до Земли идёт более шести часов. На передачу всей собранной информации на Землю понадобятся 20 месяцев.
- Согласно уже полученным данным, Ультима Туле имеет форму кегли (или снеговика), созданного из двух бывших близких друг к другу объектов.
- Астероид станет источником уникальных знаний о Солнечной системе, говорит планетолог Алан Штерн. Пояс Койпера, в котором расположен космический объект, учёные считают остатками материала, оставшегося после формирования системы. Исследованные раньше объекты были или слишком тёплыми, или слишком большими (и, соответственно, изменившимися во временем) для того чтобы не измениться за миллиарды лет. Ультима Туле лишён этих недостатков.
- Учёные будут просить НАСА о дополнительном финансировании "Новых горизонтов". Тогда зонд сможет исследовать ещё один объект в поясе Койпера в следующем десятилетии.
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