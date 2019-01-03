Южнокорейская пресса: посол КНДР в Риме пропал и попросил убежище

Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Риме бежал и пытается получить политическое убежище в одной из стран Западной Европы. С такими утверждениями 3 января выступила южнокорейская пресса.

После встречи в Сеуле с представителями разведки эту информацию подтвердил депутат парламента Южной Кореи Ким Мин Ки. В итальянском правительстве возможное бегство дипломата КНДР пока не прокомментировали.

Согласно сведениям южнокорейской разведки, в начале ноября и.о. посла КНДР Чо Сон Гиль вместе с женой покинул здание посольства в Риме. С этого момента его местонахождение остаётся неизвестным. Дипломат якобы находится в "безопасном месте" вместе с женой и детьми, с которыми он проживал в Риме. Срок его полномочий истекал в конце ноября.

Источники агентства Reuters в министерстве иностранных дел Италии утверждают, что Чо Сон Гиль не просил убежища в этой стране и что на посту посла его уже заменил другой северокорейский дипломат. Кроме посла, в диппредставительстве КНДР в Риме якобы работают еще трое сотрудников.

Последний случай бегства северокорейского дипломата имел место в 2016 году. Тогда заместитель посла КНДР в Лондоне попросил убежище у Южной Кореи. С 2011 года большинство дипломатов Пхеняьн отправляет за рубеж без семьей: родственники остаются в Северной Корее, якобы в качестве "заложников". Исключения из этого правила делаются только для самых близких к окружению северокорейского лидера дипломатов, пишет Reuters.

Чо Сон Гиль работал в посольстве КНДР в Риме с мая 2015 года. В 2017 году он начал исполнять обязанности посла - после того, как Италия выслала посла Северной Кореи после испытаний ядерной ракеты Пхненьяном, которые осудил Совет безопасности ООН.