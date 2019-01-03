В США собрался новый Конгресс. У демократов большинство в нижней палате

В Соединённых Штатах в четверг, 3 января, приступает к работе Конгресс нового, 116-го созыва. Это происходит на фоне частичного закрытия правительства – так называемого "шатдауна" – из-за отсутствия договорённостей о бюджете между демократами и республиканцами.

Впервые за 8 лет большинство в нижней палате Конгресса – Палате представителей – будет у демократов. У них по итогам выборов, прошедших в ноябре, 235 мест, у республиканцев только 199 (за ещё одно кресло после выборов идёт судебный спор). В Конгрессе прошлого созыва это соотношение было обратным.

В Сенате нового созыва партия президента Дональда Трампа, напротив, укрепила большинство. У республиканцев в Сенате 53 места, у демократов (включая двух независимых) – 47. Это означает, что Трампу будет проще получать в Сенате одобрение для своих кандидатов на посты в администрации. Впрочем, не все сенаторы-республиканцы лояльны президенту. Накануне с резкой критикой Трампа в газете Washington Post выступил избранный сенатором от штата Юта бывший кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни.

В кресло спикера Палаты представителей, как ожидается, вернётся демократ Нэнси Пелоси. Демократы уже в четверг, в первый день работы нового Конгресса, намерены принять законопроект о финансировании федерального правительства и завершении "шатдауна". Республиканцы в Сенате и президент Дональд Трамп, однако, по всей вероятности, его отвергнут, поскольку он не предусматривает финансирования сооружения стены на границе с Мексикой.

В среду состоялся новый раунд переговоров лидеров Конгресса с Трампом, который завершился безрезультатно. Очередные переговоры намечены на пятницу. "Шатдаун" продолжается уже 12 дней. Из-за частичного закрытия правительства приостановлена большая часть деятельности в нескольких федеральных учреждениях, а 800 000 госслужащих либо отправлены в вынужденный отпуск, либо временно работают без зарплаты, сообщает "Голос Америки".