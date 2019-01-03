Мэр Львова и бывший глава СБУ станут кандидатами в президенты Украины

Мэр Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой станет кандидатом от партии на выборах президента Украины, сообщает телеканал "Громадське".

В четверг на съезде "Самопомощи" в Киеве кандидатуру Садового поддержали делегаты. Решение было принято единогласно. Мэра Львова ранее также поддержала либеральная партия "Демальянс".

В четверг кандидатуру на пост президента Украины также утвердил съезд партии "Справедливость": им стал бывший депутат и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

Андрей Садовой занимает пост мэра Львова с 2006 года. В 2012 году Садовой зарегистрировал проевроепейскую партию "Самопомощь". После Евромайдана и бегства бывшего президента Украины Виктора Януковича, партия участвовала в коалиционном правительстве Арсения Яценюка. Однако, в 2016 году "Самопомощь" решила перейти в оппозицию. У неё есть фракция в Верховной Раде.

Валентин Наливайченко — бывший украинский дипломат, с 2006 по 2010 год — глава СБУ. Его отправили в отставку после прихода во власть Виктора Януковича в 2010 году. После Майдана Наливайченко восстановили в должности, но опять уволили в 2015 году. Тогда он создал политическую партию "Справедливость". Партия не представлена в украинском парламенте.

Ранее о планах баллотироваться в президенты Украины объявил шоумен и продюсер Владимир Зеленский. Он выступил с обращением к гражданам Украины на телеканале "1+1". Обращение Зеленского пустили в эфир за несколько минут до наступления Нового года. Для этого телеканал передвинул новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Оно вышло уже в 2019 году.

На Украине Зеленского считают человеком, близким к одному из самых богатых бизнесменов Игорю Коломойскому. Именно ему принадлежит телеканал "1+1, в эфире которого прозвучало выступление Зеленского.

Сообщается, что на данный момент Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уже больше тридцати кандидатов в президенты. Выборы пройдут 31 марта.