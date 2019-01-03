Разрушенный в Магнитогорске дом хотят сохранить, разделив надвое

Пострадавший в результате недавнего взрыва дом в Магнитогорске планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих дома, заявил начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. Его слова цитирует "Интерфакс".
По его словам, эксперты пришли к выводу, что дом возможен для дальнейшего проживания. Обрушившийся подъезд находился над аркой, соединявшей блоксекции в одно целое здание. Демонтировав единственную уцелевшую стену подъезда, жители получат два здания.
При этом сами жители пострадавшего дома, ежедневно приходящие на приём к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, говорят, что боятся оставаться жить в нём и просят их переселить.
В данный момент жителям трёх соседних с обрушившимся подъездов не разрешают вернуться в свои квартиры, пуская их домой два раза в день на полчаса, чтобы они имели возможность забрать нужные вещи.
- Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, ещё 10 – частично.
- В Следственном комитете России заявили, что подтверждений версии теракта нет, следов взрывчатых веществ на месте обрушения подъезда не обнаружено. По словам представителя ведомства, приоритетной версией является взрыв бытового газа. Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
- На данный момент спасатели обнаружили тела 39 погибших. Неизвестной остаётся судьбы ещё двух жителей дома. Всего в обрушившимся подъезде были прописаны 110 человек.