Разрушенный в Магнитогорске дом хотят сохранить, разделив надвое

Пострадавший в результате недавнего взрыва дом в Магнитогорске планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих дома, заявил начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. Его слова цитирует "Интерфакс".

По его словам, эксперты пришли к выводу, что дом возможен для дальнейшего проживания. Обрушившийся подъезд находился над аркой, соединявшей блоксекции в одно целое здание. Демонтировав единственную уцелевшую стену подъезда, жители получат два здания.

При этом сами жители пострадавшего дома, ежедневно приходящие на приём к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, говорят, что боятся оставаться жить в нём и просят их переселить.

В данный момент жителям трёх соседних с обрушившимся подъездов не разрешают вернуться в свои квартиры, пуская их домой два раза в день на полчаса, чтобы они имели возможность забрать нужные вещи.