В ФРГ проверяют информацию о праворадикальных отрядах самообороны

Полиция Германии проверяет сообщения о создании праворадикальных групп самообороны в баварском городе Амберг. Там в конце декабря несколько мигрантов напали на прохожих в районе исторического центра города.

Сообщения о патрулях праворадикалов появились в социальных сетях. В частности, нюрнбергское отделение Национал-демократической партии Германии распространяло в Фейсбуке фотографии людей в красных жилетах с надписью "Мы создаём защитные зоны". При этом полиция сообщила, что конкретных данных о действиях патрулей нет.

Обер-бургомистр Амберга Михаэль Церни отметил, что "шокирован" такой реакцией на инциденты с прохожими. Он назвал действия праворадикалов неприемлемыми. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер призвал к ужесточению миграционного законодательства. По словам министра, люди, которые просят убежище, но при этом совершают преступления, должны покидать страну.

Берлин осудил нападения на прохожих. Представитель правительства отметил, что в Германии нет места экстремизму, независимо от того, какая сторона его проявляет.

29 декабря четверо пьяных мигрантов из Афганистана, Ирана и Сирии напали на случайных прохожих в Амберге. Лёгкие повреждения получили 12 человек. По данным германских СМИ, нападавшие являются просителями убежища. Они оказали сопротивление полиции и сейчас находятся под стражей. Мотивы их действий выясняются.