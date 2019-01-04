Палата представителей США проголосовала за окончание "шатдауна"

Перешедшая под контроль демократов Палата представителей Конгресса США проголосовала за возобновление работы федерального правительства и финансирование министерства внутренней безопасности до 8 февраля. Об этом сообщает "Голос Америки".

Однако ни один из принятых законопроектов не предусматривает выделение 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, в соответствии с требованиями президента Дональда Трампа.

Кроме того, члены нижней палаты Конгресса одобрили выделение средств для Госдепартамента, министерств внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, финансов до 30 сентября 2019 года. Теперь законопроектам необходимо получить одобрение Сената, более половины мест в котором занимают республиканцы.

Таким образом, демократы рассчитывают возобновить работу госучреждений, а вопрос о финансировании пограничной стены вынести на отдельные переговоры.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл назвал законопроекты, принятые в Палате представителей, "провальными затеями" и "политическим театром".

За несколько часов до голосования Белый дом сообщил, что советники Трампа намерены рекомендовать ему наложить вето на проекты, если Конгресс примет их без выделения средств на защиту американской границы.

Ранее Трамп пригласил лидеров обеих партий провести еще одну встречу в Белом доме в пятницу, чтобы обсудить прекращение "шатдауна" (частичная приостановка работы правительства), который продолжается уже две недели.

Переговоры в среду не дали результатов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в интервью NBC категорически отвергла возможность компромисса. "Никаких денег на стену", - сказала Пелоси.

22 декабря Белый дом в третий раз за год объявил о частичной приостановке работы федерального правительства. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Как сообщает Bloomberg, объем производства в стране будет сокращаться на 0,1 процента каждые две недели.