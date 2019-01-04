"Такая нас ждёт стабильность": соцсети о взрыве в Магнитогорске

Главной темой наступившего года остаётся взрыв в Магнитогорске и некоторое количество сопутствующих событий (подробнее здесь).

Сетевое обсуждение во многом сводится к тому, было ли это, действительно, взрывом бытового газа или террористическим актом.

О второй версии написали два издания - "Знак" и 74.ru.

Николай Башлыков:

Взрыв газа, ага! Маршрутка вот так вот сама, взяла и загорелась. А выстрелы, это наверное, новогодние хлопушки. Странная эта история с Магнитогорском, ох странная. Двое суток тысячи спасателей завалы одного подъезда разобрать не могут? На кого-то работает время? Чую, не чисто тут что-то...

Андрей Волна:

К великому сожалению, я видел не один взрыв газа. И я видел не один теракт. И участвовал в оказании помощи пострадавшим. И тоже не один раз. Так что, это зона моих профессиональных интересов, в том числе.

По масштабам - не выносит газ целые секции дома по всей высоте. Но, соглашусь, может при неблагоприятном развитии событий. Да.

По реакции - не выезжает Бастрыкин, Скворцова и фсбэшники немерянным числом на взрыв газа бытового. Не помню.

Не помню так же случая, когда при взрыве газа нам уже на следующий день бы не сказали: это квартира 46, например. Там алкоголики, бабушка старая, ещё что-то и кто-то...

Путин не в счёт. Ему рейтинг нужен. Его приезд понятен.

Не взрываются от той же причины машины тут же на этой же улице. Нет, всё бывает. Математики даже могут подсчитать вероятность события. Я не думаю, что эта вероятность много больше 0.

Почему же нам не говорят правды, уже минимум суток двое, как зная её?

Это не выгодно на момент. Да, нас убеждают уже потихоньку и параллельно - гляньте на Европу - там это чуть не полгода каждые. Однако, вещи это абсолютно разные. Нет на момент сладу с идиотами-смертниками, что одиночки. Или их два брата, как бывает. Угнал автобус - и, - вперёд, дави людей. Нет сладу.

Здесь же могла действовать только организация. Изготовить взрывчатку, и не килограмм, и не два. Хорошо ее расположить. Самим уйти... Ведь не смертники же. Да, много всего. Однако, это именно тот «сетевой», со множественными связями терроризм, что может и должен быть предотвращён.

А у нас же дети - террористы. Репостеры и прочие лайкальщики.

Против реального терроризма мы не боремся. Ни на местном уровне, ни на государственном. Уж и выборы поотменяли, а где не отменили, так то не выборы. И центры «э» за спиной у каждого. И письма перлюстрируют. И интернет блокируют. И закон Яровой в силе.

Ан - нет.

Если это серьёзно - то всё вышеназванное пшик.

Поэтому, нужен новый закон. Закон о запрете обсуждения версий теракта в интернете. Дабы не развивать пораженческие настроения. А газа.., газа на всех хватит. Бытового, конечно.

Соболезнования Магнитогорску. И всем нам.

Константин Жаринов:

когда-то очень давно работал на одном производстве, и там были чуваки, которые еще до этого работали на заводе ЖБИ, и они рассказывали про свою, без преувеличения, сладкую жизнь на ЖБИ, то есть это была просто американская мечта, например один из них получил зарплату, отпускные, еще подзанял, и купил жигули, ну и прочие истории в этом духе,

а дело было так:

это был самый конец перестройки, время хозрасчета, кооперативов и бригадного подряда, и вот благодаря этому работяги и заколачивали сумасшедшие деньги, но это пост не о преимуществах капитализма, а о другом,

дело в том, что получали они от количества выпущенных плит ( ну а как еще? ), ну и гнали объемы, а так как в кооперативе, по всей видимости, состояли все, включая начальство и контролеров, никого технологические подробности рекордов не интересовали:

внутри ж/б плиты находится стальная арматура, на сварку которой уходит много времени, и эти мои приятели просто лепили арматуру на соплях для сокращения времени, вместо того чтобы варить все как положено - прихватив в двух-трех местах,

конечно, вряд ли челябинские плиты могли попасть в Магнитогорск, но там же были свои кооператоры,

так что развалившийся от взрыва газа подъезд меня совсем не удивляет.

Сергей Бредихин:

По Магнитогорску, по-прежнему, нет никакой ясности. Против версии взрыва бытового газа - масштабные разрушения на месте взрыва и ряд странных событий, произошедших в городе вскоре после начала следствия: пожар в микроавтобусе (трое погибших, о личностях которых ничего неизвестно), эвакуация жильцов еще одной или двух многоэтажек, закрытие двух торговых центров и пр. И, главное, никаких объяснений со стороны властей по поводу происходящего.

Против версии теракта, пожалуй, один из самых убийственных аргументов: отсутствие заявления об ответственности за произошедшее. Никто, даже вездесущие исламские террористы, не берут на себя этот грех. Не говоря уже о "детских вопросах" типа "а причем тут Магнитогорск?" и "как могли привезти Путина в город, где орудуют террористы?".

Возможно, мы опять имеем дело с т.н. "гибридностью" действительности...

Валерий Соловей:

Все больше признаков того, что в Магнитогорске случился теракт, организованный мигрантами из Средней Азии. Что при этом выяснилось.

1. Власть органически не способна грамотно реагировать на кризисы в информационном поле. Умолчание и сокрытие порождают слухи и утечки, которым доверяют несравненно больше, чем официальным источникам. В любом серьезном кризисе официальные СМИ откровенно проваливаются.

2. Политика «все больше полномочий силовикам» ведет к их безответственности и не повышает безопасность.

3. Никакой «медицины катастроф», как и нормальной медицины вообще, вне Москвы просто не существует.

4. Бессмысленно бороться с террористами «на дальних рубежах», если они находятся в сердце России и их число постоянно умножается миграционной политикой.

Эдуард Лимонов:

Это будет неприятный удар по репутации власти.

Более того, подозрительно выглядит то обстоятельство что взрыв случился тотчас после 6 утра 31 декабря и в очень наиболее уязвимом месте этого жилого дома :над аркой, на вторм этаже. Как раз место, где ударь, и вся конструкция развалится,как бы солнечное сплетение жилого дома.



Не хочу быть мрачным сторонником заговора, но похоже что взорвался не бытовой газ, но похоже это был тееракт. Это моё личное мнение, и доказательств, кроме вышеперечисленных указаний на ранеее утро и 31 декабря у меня нет. Сознаю,однако то что нет доказательств ещё не свидетельствует что я неправ..



Мужики МЧС, губернатор и нахохлившийся президент в пальто и пуховиках выглядели, между тем, выигрышно сидя в холодной палатке МЧС. "Вот -заботятся о народе",- полагаю удовлетворённо думал обыватель.

Собственно да,так и выглядело. Из Москвы президент прилетел и сидел в холодной палатке, обсуждая что делать. Всё правильно...Но похоже что это был теракт. Газ дал бы более слабые результаты.

Леонид Гозман:

Они говорили, что в Крыму нет наши войск – все знали, что это вранье, потом они и сами в этом признались.

Они говорили, что гибель самолета над Синаем - не теракт, а кто говорит, что теракт, тот, как тогдашний премьер Великобритании, русофоб. Потом признались, что теракт.

Они говорят «нас там нет», Скрипалей – это не мы, в выборы мы не вмешивались, малазийский Боинг тоже не мы, а были ли американцы на Луне, мы еще проверим.

Теперь они говорят, что Магнитогорск – это не теракт.

Может, лучше, чтобы они молчали?

Георгий Сатаров:

Трудно себе представить, что город, взбудораженный трагедией и наплывом представителей федеральных агентств, можно обмануть ложной версией происшедшего. Невозможно, к примеру, скрыть степень обеспокоенности Москвы происшедшим и масштаб предпринимаемых контрмер. Ни то, ни другое, не соответствует версии неправильного пользования газом. Это только так, для примера.

Из всей властной вертикали меньше всего заинтересован в теракте Путин. Ведь это наотмашь бьет по его образу гаранта стабильности в стране на фоне падающего рейтинга, а потому грозит рейтингу еще более резким падением. А без своего рейтинга он не нужен вертикали власти. Без него не пройдут никакие комбинации продления власти или безболезненной передачи ее правильному преемнику. Но вот ведь еще проблема: обвал популярности Горбачева начался с попытки скрыть масштаб катастрофы в Чернобыле. Наш народ не прочь пообманываться, когда обман тешит его самолюбие. Но он не терпит, когда врут на крови.

Владислав Иноземцев:

Ещё раз о событиях в Магнитогорске. Многие комментаторы обсуждают происходящее, говоря о возможности совершения террористического акта; некоторые рассуждают об этом как о наиболее очевидной версии событий. Я также вполне допускаю такой сценарий, но больше всего в последние часы меня подталкивает к этой мысли даже не сосредоточение в городе силовиков или проверки отдельных домов и квартир, о которых пишут местные жители. Интереснее другое.

Да, в городе случилась страшная трагедия. Погибли, видимо, более 40 человек, среди них дети. Конечно, внимание всех привлечено к спасательной операции (и огромное счастье, что из-под завалов удаётся доставать живых - честь и хвала работникам МЧС и их добровольным помощникам). Около пятнадцати тел опознаны. Здесь всё кажется довольно понятным.

Но через сутки в городе взрывается маршрутное такси (или, точнее, просто микроавтобус). В нём - якобы из-за неисправности газового баллона - гибнут три человека. Тут многое неясно. В автобусе ехали всего трое? Если нет, то где спасшиеся и/или водитель? Понятно, что на фоне сорока человек, не проснувшихся предновогодним утром, трое - не так уж и много. Но мы, простите, не на фронте, а в мирном (предположительно) городе. Погибших опознали? Что-то об этом ничего не слышно. И даже если их не опознали - их, простите, кто-то хватился? Есть ли в полиции города заявления о пропавших без вести 1 января людях? Кто ими может быть?

Собственно говоря, из всего происходящего меня более всего изумляет именно эта "сюжетная линия" - может ли быть так, что взорвавшиеся вмаршрутке чуть ли не в новогоднюю ночь три человека в полумиллионном городе не интересуют вообще никого?!

Я не прав? Или я чего-то не понимаю в том, как устроено современное российское общество?

Гарри Храмов:

Очень странная вся эта жуткая история с Магнитогорском.

Вторая странная история после Керчи.

Лиза сразу сказала - "Что-то тут не так. С чего вдруг президент рванул туда вопреки своим привычкам?"

Я попытался предположить, что вот пришла пора "менять концепцию" - рейтинги спасать и всё такое.

Но, когда рванул микроавтобус...

Извините, но снаряд дважды в одну воронку не попадает - если верить поговоркам.

В масштабах мирного города 3 километра - вполне себе одна воронка.

Ничего не могу предполагать хоть с какой-либо степенью уверенности, но уж больно странная история.

Вчера посмотрел на Дожде интервью с родственниками погибших.

Почти никаких эмоций.

Какой-то дядя неустанно талдычит про "стелу на месте взрыва".

У него там дети погибли, а он про стелу и свои интервью разным СМИ...

Женщина, потерявшая детей и внуков монотонным голосом что-то рассказывает - и ни слезинки...

Шок?

Вполне допускаю.

Вообще не представляю, если честно, в каком состоянии пребывают эти несчастные люди...

Ужас в душе сгущается, слушая о том, что несколько часов за оцепление никого не пропустили, хоть и были слышны стоны и крики под завалами - а желающих помочь, по свидетельствам местных, было полно.

Якобы разбирать начали лишь после прибытия Путина.

Жуть какая-то...

Марина Малкова:

Молчание - золото. Именно так считают наши спецслужбы. И также считает добрая половина коллег по журналистскому цеху. Но то, что молчание в случае ЧП создает еще больше инсинуаций, ни протокольные СМИ, ни силовики то ли не понимают, то ли не хотят этого понимать. Объясню.

Первое. Взрыв бытового газа и последовавшее за этим обрушение целого подъезда. О ходе расследования нет практически никакой официальной информации, кроме собственно факта возбуждения уголовного дела и слов о том, что работает СОГ из 100 человек. По моему мнению, СК просто обязан в постоянном режиме выдавать какую-то информацию, чтобы показать обеспокоенным и убитым горем людям: не беспокойтесь, мы работаем, сделали то-то и то-то, мы все выясним и обязательно скажем вам правду (даже если правда так и не будет озвучена). Но мы видим только, повторюсь, факт возбуждения дела, заявление о проверке газовых компаний по всей стране и невнятное оправдание СК о том, что проверяются все версии, но какие все - никто не говорит. Отсюда - соцсети гудят, газовики наперебой рассказывают о том, что невозможно непредумышленно устроить взрыв такой силы. Это должно умышленное деяние - самоубийство общеопасным способом, месть пьяного газовщика-алкоголика (как было, кажется, в Астрахани в 2004 году) или что-то подобное. Для информирования жителей не нужно раскрывать тайны следствия, нужно просто говорить и аргументировать свою позицию, потому что факты - убивают слухи.

Второе. Собственно факт возможного совершения теракта. Появилась информация в СМИ. С тех пор прошло больше суток. Если органы намерены железно опровергнуть эту версию - почему этого не сделано. Почему молчит НАК и ФСБ. Даже все то же сообщение СК о проверке всех версий и о том, что НА ДАННЫЙ МОМЕНТ не обнаружено следов - ничего не утверждает и не опровергает. Молчание - порождает слухи.

Третье. Взрыв маршрутки и три трупа в ней. Прошло почти двое суток. Тотальное молчание. Никого не волнует, что в социальных сетях гуляет несколько десятков видеосвидетельств того, что на какой-то банальный "взрыв газового баллона" сбежались все силовики, включая ФСБ и "люди с калашами наперевес". Где хотя бы какое-то официальное сообщение о проведении доследственной проверки по факту гибели трех человек, как это делается в 100% аналогичных случаев. Что за люди погибли в маршрутке? Кто они? А вдруг это простые жители, ехавшие куда-то в гости на частной маршрутке, у которой рванул неисправный газовый баллон и их родным тоже нужна помощь. Где квалификация происшествия в рамках УК РФ?. Где опровержение информации о спецоперации по обезвреживанию лиц, возможно причастных к подготовке теракта либо подтверждение этому? Взрыв напугал город, тем более что опять прозвучало слово "газ". И никто не спешит этот город успокоить. Проще обвинить два СМИ в разжигании и нагнетании обстановки. Но ведь не СМИ устроили действо с этой маршруткой на глазах у и без того перепуганных горожан. Не СМИ, а простые люди видели обгорелые трупы и слышали очереди, похожие на выстрелы, а не на взрыв газа. Молчание - порождает слухи

Четвертое. После взрыва маршрутки было оцеплено полгорода, в квартале домов на улице Ленина ночью бегали силовики, эвакуировали людей. Опять же - десятки фото и видео с места некой спецоперации. И опять - тишина на официальном уровне. Если там было ложное сообщение о теракте - скажите об этом. Если пьяный дебош в квартире - скажите об этом. Если искали возможного соучастника тех, кто погиб в маршрутке - скажите об этом. Нужно сказать хотя о чем-то. Молчание - порождает слухи.

Пятое. Собственно информация о возможной связи всех происшествий. Скажу только за себя - я уверена в своей информации, в ее правдивости и знаю больше, чем изложено в публикации. И по сути публикация только подтверждает и отчасти объясняет то, что люди видели в эти дни в городе своими глазами и запечатлели на фото и видео. Объясняет - потому что не объясняют официальные лица. После публикации в адрес нашего издания и в мой адрес посыпалось довольно много негатива от коллег. Но! От силовиков мы опять видим молчание. Если у органов не хватит смелости признать определенные, хотя бы какие-то самые очевидные факты, пусть опровергнут их. Но снова тишина. Молчание - порождает слухи.

Антон Красовский:

Третий день уже наблюдаю, как совершенно непонятные существа пытаются подзаработать лайков на Магнитогорске. То Znak напишет, что это были террористы, и им это доподлинно известно из штабной информации, то еще кто. Магнитка в аду. Благодаря вот таким вот журналистам и блоггерам город наводняется слухами. Одних людей эти слухи доводят до паники и истерики, другие наоборот в каком-то бесовском кураже начинают звонить черт знает куда и сообщать о заминированных зданиях. Давайте так. По порядку.

1. Это был теракт, в городе действует огромная группа террористов и все только начинается. Значит так, друзья. Когда совершается теракт, то террористы в этот же день берут на себя ответственность. Он собственно для этого и делается, чтоб погромче рассказать о каком-нибудь их ИГИЛе или Хизб ут-Тахрире. Где эти заявления? Просто так что ли взрывали? За зря? Так не бывает! Никогда! Действительно несколько террористических ячеек работали в Магнитогорске, но были ликвидированы еще 3 года назад. 3!

2. Карина Спиридонова, взорвавшая себя у блокпоста в Грозном 17 ноября, была из Магнитогорска, где состояла в огромной организованной исламской группе. Друзья, семья Карины действительно несколько лет жила в Магнитогорске, но потом уехала в Чесменский район. То есть ни в каком Магнитогорске она ничего не делала, не организовавыла, ни в одной из двух тамошних мечетей про нее не слышали. Это совершенно другая история. Вообще Магнитогорск довольно хорошо устроен с точки зрения контроля за исламскими настроениями. Там две традиционные мечети Право- и левобережная. Все прозрачно. Спиридонова уехала потом в Дагестан, где все с ней и произошло.

3. Взорвавшуюся газель, набитую якобы террористами и взрывчаткой, преследовали сотрудники ФСБ, полиция. Началась пальба, поэтому она и взорвалась. Ну, черт возьми, посмотрите же вы на видосы и на фотки. Вы же видите, что на кузове нет ни одного пулевого отверстия. Вы вообще выезжали когда-нибудь за пределы Садового кольца? Вы видели эти маршрутки за Волгой с огромными баками с газом на крыше? Эти баки и баллоны привариваются черт знает как и черт знает куда. И вот уж тут – видимо – реально нужно провести техническую ревизию всего общественного транспорта России. Может ли все это говно ездить по русским дорогам и возить русских людей.

4. Антон, хватит <врать>! Весь город видел, что оперативники были на месте взрыва газели. – Конечно же они там были. Сразу после взрыва. Город небольшой и внимание к нему после трагедии на Карла Маркса особенное. Оперативники оказались на месте взрыва через пару минут. Скажите им спасибо.

Вадим Горшенин:

У магнитогорской трагедии и у так называемого "черкасского расстрела", переселения чеченцев, ингушей, крымских татар и т.д. и т.п. есть кое-что общее. Все они замалчивались властью: что происходило, почему, в связи с чем.

Шестнадцатилетнему мне рассказали друзья - крымские татары, - как их родителей выселили с Крыма в Среднюю Азию, и что им запрещен переезд обратно в Крым. Да ладно, подумал я тогда, - байки, которые распространяются вражескими "голосами". Включил как-то "Голос Америки", оттуда узнал про тот самый "новочеркасский расстрел". И чего только не придумают, подумал.

Откуда мне было знать, что всё, что мне рассказывали, - правда. Я ж и "Мастера и Маргариту" в затёртом самиздате читал, а когда прочёл, подумал, что, наверное, кто-то там, наверху, чего-то не понял. Уже много позже, в студенчестве, узнал о многих личных мотивах Булгакова, выраженных в книге, но до сих пор не понимаю, зачем запрещали-то её? Она ничем и никак тому идеологическому строю сильно не мешала.

Наступил конец восьмидесятых, и именно с информационных "белых пятен" Александр Яковлев начал разрушать Советский Союз. Это было удобно: люди хотели узнать все тайны, демонизируя при этом государство и власть.

К чему я всё это? А к тому, что уже третий день мы наблюдаем создание еще одного информационного "белого пятна", раскрытие которого когда-нибудь станет маленьким кирпичиком для разрушения нынешней власти и, возможно,государства. Потому что когда молчит государство, все свободное информационное пространство занимает ОБС. А когда ОБС его занимает, то мы начинаем наблюдать становление новой мифологии, поскольку есть центры, заинтересованные в ней.

И когда самая большая сетка каналов в Телеграм ведёт вполне определённую информполитику по Магнитогорску, то начинаю недоумевать: не произошла ли смычка этой сетки с киевским режимом по пропаганде против президента? И ведь эти мысли - тоже есть построение мифологии, не так ли?

На "Немецкой волне" о лжи и умолчаниях рассуждает Александр Плющев:

Долгие годы официального вранья приучили нас к тому, что мы легко верим во что угодно, кроме того, что говорится в пресс-релизах. Эту ложь, в зависимости от обстоятельств, мы воспринимаем то с пониманием или даже одобрением, то с отвращением и осуждением, но факт в том, что мы с ней свыклись: "Они все время врут". Поэтому так легко было поверить в пущенный пранкером слух, как это было в Кемерово, а уж тем более словам источника СМИ в силовых структурах Челябинской области.

Вранье стало тотальным и от этого привычным. Мы до сих пор не знаем, что же за учения проводила ФСБ в Рязани в далеком 1999 году. Крушение самолета над Синаем было признано терактом лишь спустя две недели. Примеров таких - легион, и касаются они не только терактов. Одних только версий крушения "Боинга" MH17 российскими представителями, включая вполне официальных, высказывалось несколько штук. И чем более нелепым было вранье, как в случае с "российскими туристами" в Солсбери, тем более озорным было подмигивание: вот, дескать, как смекалисто вводим в заблуждение глупого потенциального противника.

Население в принципе не отказывается время от времени играть роль вводимого в заблуждение врага, более или менее понимая - или, по меньшей мере, предполагая, - в чем именно ему врут, делает соответствующие выводы и поправки. Но ложь - токсичная, как нынче модно говорить, штука. В результате система стала врать самой себе. В протоколах задержанных на митингах (это я знаю, в том числе по себе) часто нет ни слова правды. А президент читает вслух справки спецслужб по делу главы движения "За права человека" Льва Пономарева или "Сети" и удивляется: чего же вам непонятно - вот же, черным по белому написано, и нет никаких оснований не доверять.

Там, где следы пыток объясняют тем, что подследственный сам нападал на электрошокер, а убийство людей - ликвидацией боевиков, в какой-то момент должен произойти системный сбой. Появление в местных СМИ версии теракта с многочисленными подробностями от якобы найденных следов гексогена до выходцев из Центральной Азии, якобы снимавших квартиру в этом доме - это возможные проявления такого сбоя. Зачем же кто-то из местных силовиков "сливает" насчет возможного теракта? Или, наоборот, если теракт был, зачем все остальные его замалчивают?

Отдельная небольшая тема - приезд по горячим следам самого Путина.

Альфред Кох:

Что, разве раньше не случались взрывы бытового газа? Случались... Что разве раньше не горели маршрутки? Горели... Что разве раньше ОМОН не оцеплял дома в поисках гипотетических преступников? Оцеплял...

Могли все эти три события случится практически одновременно в одном месте? Маловероятно, но теоретически - могли...

Тогда что меня напрягает во всей этой истории? Что не дает мне согласится с официальной версией? Что?

Может быть быстрота, с которой Путин там появился? Даже в Видяево он появился лишь через несколько дней. Даже в больницу к пострадавшим в Норд Осте - лишь не следующий день. Даже в Беслан - лишь через пару дней. И т.д.

А тут - за полторы тысячи километров, практически через несколько часов, сразу нарисовался. Без предварительного десанта ФСО, без посылки офицеров-поваров, которые должны были завезти свою минералку на стол в штаб и т.д. Да еще накануне Нового года!

Это тот же самый Путин, который всегда и везде опаздывает и которого не дождешься ни в Волгодонск, ни в Питер какие бы взрывы там не случались...

Человек, который так тщательно следит за безопасностью своей тушки, который неделями пропадает после косметических уколов ботоксом, который практически живет в Сочи, в субтропиках, неожиданно вылетел в пердь, в зауральские степи, в ночь, полную крови и горя? Вы верите, что эта история про него?

Пиар пиаром, но никогда за свою 66-летнюю жизнь он так не рисковал собой любимым. Ни когда вместо отправки в командировку в Афганистан, он отсиделся на бессмысленной должности директора дома культуры в Дрездене, ни когда нужно было посмотреть в глаза вдовам утонувших подводников, ни когда нужно было ответить на вопросы обезумевших матерей убитых детей...

Все эти святочные рассказы про некоего офицера с незаряженным макаровым, остановившим обезумевшую толпу в Дрездене - это же все вранье.

Не было никаких обезумевших толп (нужно знать Германию), никто ничего не собирался громить и нет людей, которые могли бы вспомнить хоть что-то отдаленно напоминающее эту очередную историю про "панфиловцев".

Как никого не впечатляли и его поздние приезды на место трагедии "к шапочному разбору" и посещение подставных "больных" с легкими травмами в виде перевязанной руки.

А если правда жизни и врывалась в эти спектакли, то ничего кроме отвращения к персонажу она не вызывала. Вспомните его "проституток" в Видяево или пресловутое "она утонула"...

Этот так хорошо теперь уже нам всем известный "самый человечный человек" может решиться на такой экспромт только в одном случае: если этот экспромт тщательно им же самим и подготовлен. Кто-то еще в этом сомневается? Не думаю...

Впрочем, все это не более чем предположения. Однако, правда такова, что независимо от того, ФСБ взорвал дома (сейчас или раньше), террористы это сделали или это был просто взрыв бытового газа, все больше людей будут думать, что без Путина тут не обошлось. Такова сила репутации, которую он теперь имеет за 20 лет своей "галерной" работы...

И чем больше путинские СМИ и правоохранители будут убеждать публику, что "следов взрывчатки не обнаружено", тем меньше люди будут им верить. И это тоже прискорбное свойство наработанной ими за это время репутации. Единственное, что мы знаем наверняка к этому моменту, что трагедия в Магнитогорске унесла уже 39 жизней.

Часто путинские прихлебатели упрекают его оппонентов в "пиаре на крови". А разве новогодний путинский визит в Магнитогорск не был именно таким пиаром? Почему он не предпочел свою обычную повадку - явиться на третий-четвертый день, когда страсти улеглись и люди как-то уже начали свыкаться со своим горем?

Что-то случилось? Чем-то запахло в воздухе? Ась, не слышу?

Анатолий Несмиян:

Почему публичное озвучивание версии теракта в Магнитогорске крайне неудобно для власти, несмотря на то, что есть масса крайне неясных моментов, которые, напротив, говорят об обратном и главное - о том, что власти как раз очень серьезно отрабатывают именно эту версию и судя по признакам, уже ликвидировали ячейку, которая могла совершить этот теракт?

Проблема, как можно понять, в неожиданном и совершенно некстати прилете Путина в Магнитогорск. Причем к моменту его прилета как раз все указывало исключительно на бытовую сторону произошедшего. Получается, что если теракт все-таки был (причем до сих пор неизвестно - случайно ли что-то взорвалось в квартире или взрыв был преднамеренным), то местное ФСБ банально подставило президента, пустив его бродить по территории с необезвреженной действующей ячейкой. Это, в общем-то, в определенной степени залет, за который местное руководство должно ответить. Погонами, креслом или даже свободой, благо сейчас на каждого руководителя можно навешивать столько реальных прегрешений, что и придумывать ничего не нужно. Кстати, и улетел Путин как-то очень шустро и невнятно - возможно, что как раз к тому моменту возникли веские причины по-быстрому и тихо эвакуировать высокого гостя, который провел ряд ритуальных фотосессий и отбыл свой номер.

Дмитрий Гудков:

Сложим два и два. Убедительную версию о теракте в Магнитогорске и визит туда Путина сразу в день взрыва. Не получается четыре. Понятно, что Путин, от которого даже ветеранов на Красной площади отгоняют, на место теракта с непойманными террористами никогда не полетел бы. Значит, просто взрыв газа? Или…

Или – не доложили. Представим такую ситуацию. Все же теракт. ФСБ понимает, что проморгала и сейчас полетят звезды и головы. Что нужно сделать? – Доложить о бытовой версии. Кто может подумать, что Путин, который всегда прятался в дни трагедий, вдруг возьмет и отправится из Москвы сочувствовать жертвам, да еще и 31 декабря? Никто не может подумать, докладная «у нас все под контролем» уходит в Кремль – и какой-то некстати догадливый пиарщик из АП решает – а не поднять ли прямо сейчас шефу рейтинг? Пусть покажет, что ничего человеческое ему не нуж… то есть не чуждо.

Итого: Путин летит в Магнитогорск, вся сотня следователей стоит на ушах, теперь информацию о теракте нельзя выдавать под страхом смертной казни. Это же не просто прозевали преступление – это же подставили под вероятный удар первое лицо. Поэтому такая мертвая тишина на фоне стрельбы вокруг маршрутки, поэтому ни одного опровержения или комментария от силовиков. Только слово «теракт», только намек – и папочка ляжет на стол. А если про теракт официально молчать – никакой папочки не будет.

Так что, возможно, мы наблюдаем борьбу бульдогов под ковром, заинтересованных в том, чтобы начальник никогда в жизни не узнал, что его подставила спецслужба.

Начальник и не узнает. Смартфона у него нет, в папочки лишнего не положат, Киселев по телевизору не скажет – шито-крыто.

Звучит абсурдно, но сколько раз мы уже видели, как Путиным манипулируют – до смешного. Вспомните, как Минобороны показывало ему американцев в Афганистане и выдавало это за действия российских войск в Сирии. Если можно Шойгу, то почему нельзя всем остальным, начиная с Бортникова? Выстроить для престарелого диктатора виртуальный мир, в котором он бомбит США нарисованными ракетами на 27 махов, – задача ничуть не сложнее, чем умолчать об одном теракте.

Не зря же Песков недавно объяснял, что «иметь смартфон – это такой добровольный эксгибиционизм, полная прозрачность. Этого не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. И у такого президента, как Путин».

Все написанное выше, конечно, только версия. Но противоречий я в ней, как ни ищу, найти не могу. И даже не знаю, хорошо это или нет.

Екатерина Барабаш:

Почему многим тут так важно, чтобы трагедия в Магнитогорске оказалась терактом? Это как-то страшнее, интереснее, загадочнее, чем банальная бесхозяйственность? Или это просто высшая степень недоверия к властям? По мне так преступная бесхозяйственность даже страшнее - она регулярная и может рвануть в любой момент в любом месте. Зачем строить теории заговора, если главный заговор - вот он, тут, перед глазами, как праздник, который всегда с тобой? И называется он "заговор властей против своего народа".

Михаил Пожарский:

В Магнитогорске разом произошло два события: сначала взорвался жилой дом, а затем загорелась маршрутка. В обоих случаях официальная версия - газ (в "Газели" были газовые баллоны). Совпадение редкое, но не невероятное. Однако мамкины конспирологи уже вовсю ищут гексоген и пишут про теракты. "А власти скрывают", ясное дело.

Терроризм - одна из самых переоцененных угроз современности. Стоит подвергнуть ее малейшему анализу, как становится понятно - ваш шанс умереть при теракте равен примерно 0.0000000001%. Даже в Израиле, эпицентре террористических атак со всех сторон, вероятность погибнуть под колесами автомобиля выше, чем от палестинского "Кассама" или смертников "Хизбаллы".

Все дело том, что СМИ в погоне за рейтингами выносят наверх редкие, но эмоциональные события - теракты как раз таковы. А публика, которой рассказывают про терроризм из каждого утюга, интуитивно преувеличивает масштаб угрозы. Результатом являются как растущие общественные страхи, так и растущие бюджеты "на борьбу с терроризмом".

Так вот, официальная версия про газ - это гораздо хуже и для общества, и для государства. Как пишут разбирающиеся люди, такой взрыв возможен только если "допущены грубейшие нарушения системы газоснабжения дома". И ведь мы все прекрасно знаем, как это происходит на практике: круговая порука, повсеместная коррупция, тотальное воровство, упавшая ниже плинтуса квалификация, ЖКХ-мафия, региональные монополисты. И все это на фоне трижды износившейся до дыр советской инфраструктуры.

Эта проблема гниющей инфраструктуры и сидящего на ней ворья актуальнее проблемы терроризма. Ведь вероятность того, что в вашем доме жулики от ЖКХ распилили и украли, положив болт на вашу безопасность, ГОРАЗДО выше вероятности, что в гости к вам зайдет шахид Абдулла.

И виновата в этом путинская система самым непосредственным образом. Ведь кто годами формировал и поддерживал эту коррупционную вертикаль власти? Кто, вместо того, чтобы вкладывать шальные нефтяные бабки в замену инфраструктуры, рассовывал их по офшорам и тратил на "борьбу с экстремизмом"? Все мы знаем кто.

Наконец, всех очень волнуют материальные вопросы. Почему маленького ребёнка из-под завалом повезли в Москву на самолёте Германа Грефа, какие компенсации получат пострадавшие, что будет с самим домом.

Елена Монжелей:

На теме магнитогорского мальчика пропиарились все, кому не лень.

Между тем ситуация все более напоминает декадентский гротеск. Самолет для транспортировки ребенка в Москву был вынужден выделить председатель правления Сбербанка Герман Греф. Ни у МЧС, ни у Минздрава транспорта не нашлось.

Мальчику, безусловно, нужна была была помощь, но оказать ее смогли только в Москве. Ни в Челябинске, ни в Уфе, ни в Казани, ни в Нижнем Новгороде соответствующего оборудования нет. Напомним, это современные города-миллионники. Расстояние между Магнитогорскоми Челябинском - 249 километров, это час полета на вертолете.

Ежегодно в России погибают сотни младенцев из-за неэффективной медицинской помощи. Но никто не спешит их транспортировать в Москву.

Россия, XXI век.

Дмитрий Краюхин:

Скворцова поблагодарила Грефа за самолёт, предоставленный для перевозки ребёнка из Магнитки в Москву.

У Минздрава самолёта нет.

У МЧС самолёта нет.

Челябинский облад самолёт не нашел.

Как прекрасно, что у Грефа оказался свободный самолёт...

Сергей Лелека:

Реальное состояние дел в нашей богоспасаемой державе не нуждается ни в каких иллюстрациях. Однако, хотя бы просто для того, чтобы не впасть в патриотическую ересь свидетелей Авангарда, стоит обратить внимание на следующий факт.

В 2019 году в Российской Федерации пострадавшего в Магнитогорской катастрофе ребенка можно по-прежнему вылечить только в Москве.

Не в Челябинске с населением 1,2 млн. человек и до которого всего 250 километров.

Не в Екатеринбурге (население 1,5 млн) до которого - 395 км.

И не в Перми (1,18 млн) до которого - 540 километров.

Нет. Только в Москве. И то, если под рукой окажется личный самолет Германа Грефа.

Довелось мне однажды оказаться на немецком химическом заводе Henkel.

У предприятия оказалась своя современная клиника, хотя нам до сих пор объясняют, что "социалка" для промышленных предприятий - безусловное и абсолютное зло.

Рядом с шестиэтажным зданием - вертолетное поле. Зачем? - спрашиваю. Немцы мне отвечают, мол, если что-то не можем сделать на месте (что вряд ли), или много раненых в случае аварии - нужно, чтобы можно было вертолетами в ближайшие госпитали доставлять людей.

Операционная годовая прибыль "Магнитогорского меткомбината" - 1,5 млрд долларов в год. Но у владельца Магнитки - Виктора Рашникова так и не нашлось лишних денег, чтобы построить в родном городе хотя бы один современный госпиталь и не возить оперировать детей в Москву за полторы тысячи километров.

То, что их не нашлось и у Минздрава, который непрерывно оптимизируется начиная с 1991 года даже глупо говорить.

Аркадий Дубнов:

Две новогодние чудо-новости, которые переполняют меня гордостью за родную страну.

Во-первых, как сообщил президент, страна получила прекрасный подарок к Новому году, замечательную ракету «Авангард», подобной которой ещё долго ни у кого не будет.

Во-вторых, как сообщила министр здравоохранения Скворцова, у нас есть глава Сбербанка Герман Греф, который предоставил свой «борт» для экстренной доставки в Москву спасённого под руинами дома в Магнитогорске младенца.

Я настолько радуюсь этим новостям, что не успеваю сообразить, насколько они между собой связаны: не дарили бы нам чудо-ракету, не понадобился бы нам чудо-Греф…

Евгений Левкович:

Уму непостижимо. Взорванный в Магнитогорске дом местные власти хотят сохранить, разделив на две части. То есть, хотят, чтобы люди, которые в течение нескольких суток наблюдали, как из их дома выносят мёртвых младенцев и оторванные части тел, до конца жизни на этом месте спали. У тех, кто ворует миллиардами, не нашлось денег, чтобы переселить всего-то тысячу человек. Вот где настоящий теракт.

Лиза Александрова-Зорина:

Семьи погибших в Магнитогорске получат 100 000, а пострадавшие - 50 000 рублей.

Пострадавшие при обрушении моста в парке Горького получат до 500 000 рублей.

Я очень сочувствую людям, которые были ночью в парке Горького, и радуюсь, что никто не погиб. И всё же я не понимаю, почему они получат компенсации в 10 раз большие, чем те, кто пострадал при обрушении дома?

Андрей Десницкий:

Магнитогорцам, лишившимся квартир, будут платить по 15 тыс. руб. Целых три месяца.

А за каждого погибшего - целых 100 тысяч. Чуть больше тысячи евро на душу.

Интересно, сколько стоит новогодний корпоратив какого-нибудь челябинского управления Э, местного Роскомнадзора и проч.?

Кирилл Лятс:

Пошла игра на повышение. После моего поста о том, что Собянин сыграл в паспальцовку, объявив о выплате идиотам, залезшим всем стадом на спичечный мостик, по 500 тысяч рублей против 100 тысяч, первоначально объявленных челябинским губером за каждого убиенного домовой панелью, челябинские власти поняли, что недооценили своих граждан и увеличили компенсацию на порядок. Что, в общем, правильно

Павел Пряников:

Прочитал, что с широкого барского плеча владельцы Магнитогорского меткомбината (ММК) перечислили в фонд погибших и пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске $147 тыс. Освежил в памяти про ММК, типичное предприятие, на котором держится «мощь России».

Разумеется, это трофейное, советское предприятие. Через скупки акций (за бесценок) у работяг и рейдерских войн (против Усманова, Махмудова, Зюзина и пр.) владельцем ММК стало местное семейство Рашниковых. Состояние Виктора Рашникова оценивается в $9,3 млрд. В прошлом году ММК выручил $7,5 млрд. на выплавке металла, валовая прибыль составила чуть более $2 млрд.

Компания, разумеется, зарегистрирована на Кипре.

140-метровая яхта Рашникова Ocean Victory занимает 11-е место в списке самых больших яхт мира, а в его доме на Рублёвке – 118 комнат. Разумеется, есть дом на Лазурном берегу (за $100-120 млн.) и личный самолёт Gulfstream G650ER.

Осенью 2017-го Рашников продал 3% акций ММК на Лондонской бирже, выручив $225 млн.

Нынешний губернатор Челябинской области Дубровский – бывший менеджер ММК. Т.е. фактически ММК руководит регионом.

Рашников – страстный хоккейный болельщик и содержит клуб «Металлург». Только одна зарплатная ведомость этого ХК – 1,6 млрд. руб. в год (официально).

Излишне говорить, что сам Магнитогорск это типичный город при «вредном производстве», состоящий из унылых панельных домов. Город входит в двадцатку самых неблагополучных по выбросам (от ММК). Средние доходы не выше, чем по стране (41 тыс. по городу, т.е. $600 в месяц).

Но мой рассказ, конечно, о социальной ответственности отечественных «эффективных менеджеров». Даже 10% прибыли этого трофейного предприятия ММК (а это $200 млн. в год) на протяжении 10-15 лет хватило бы на то, чтобы «перезапустить» Магнитогорск – чтобы там появилась удобная городская среда, малый бизнес, приличная экология и т.п.

Ну а в случае с трагедией в Магнитогорске, хватило бы 1% годовой прибыли ($20 млн.), чтобы полностью расселить этот старый, ветхий, панельный дом. И выплатить за каждого погибшего не 1 млн. руб., как сейчас, а хотя бы по 5-6 млн.

Напомню и про сословную стоимость погибших россиян. В 2010 году гибель генарал-полковника Геннадия Трошева в авиакатастрофе в Перми (произошедшей в 2008-м) обошлась в 16,3 млн. рублей. Это в 8 раз больше, чем получили в качестве компенсации материального и морального вреда за смерть близких родственники остальных пассажиров.

PS Подождём ещё реакции хоккеистов «Металлурга». Половина команды – долларовые миллионеры. Может, хоть они перечислят по 5-10% от своих месячных зарплат родственникам погибших.

Кирилл Шулика:

ММК - градообразующее предприятие в Магнитогорске, выделило 147 тысяч долларов в фонд помощи пострадавшим от взрыва дома. Владелец завода Рашников это дворцы и яхты. Я вам дам просто для сравнения... Рашников болен хоккеем и вкладывает деньги в местный "Металлург". Зарплаты по прошлому году двум лидерами команды - Коварж - 2,5 миллиона долларов в год, Мозякин - 2,4 миллиона долларов в год, вратарь Кошечкин поменее - 1,9 миллиона долларов в год. Но даже Вася Кошечкин получает в месяц 158 тысяч долларов, то есть больше, чем ММК дало людям, пережившим трагедию в своем же собственном моногороде. Это просто стыд и позор!

Юрий Васильев:

Тем временем, вокруг трагедии в Магнитогорске пошел подсчет шуб Скворцовой, самолётов Грефа и денег Рашникова. Дело хорошее, правильное. Самое то, чтобы начать незабываемый девятнадцатый.

И, конечно же, ждём тоста "желаю, чтобы все".

"Знак" публикует колонку одного из адвокатов Ходорковского, бывшего мэра Магнитогорска Вадима Клювганта:

Конечно, необходимо, чтобы были сделаны адекватные масштабу бедствия выплаты пострадавшим и семьям погибшим. И это обязанность государства, власти — сделать так, чтобы они были. Обязанность, а не благодеяние. И, к слову сказать, металлургический комбинат в лице его нынешних владельцев достаточно задолжал жителям города, чтобы не вещать о выделенной пострадавшим помощи, а сделать это тихо, как само собой разумеющееся исполнение долга. И всё это вовсе не отменяет другой, не менее важной обязанности власти — быть честной с людьми. Магнитогорцы не заслужили неуважения и высокомерия. Они умнее и мудрее тех, кто боится сказать им слово правды и ведёт себя как колонизаторы. Знаю это не понаслышке, потому что родился в Магнитогорске и провёл там свои лучшие годы, когда был следователем, народным депутатом России и мэром этого города во времена гораздо более непростые, чем нынешние.

Анастасия Миронова:

Взрывы в Магнитогорске показали массам (не нам с вами, а массам) следующее:

- москвич стоит в пять раз дороже магнитогорца: свалившимся в Парке Горького с деревянного мостика москвичам выплатят до 500 тыс. рублей компенсации, взорвавшимся в Магнитогорске - 100 тысяч;

- жизнь не стоит вообще ничего, Путин вопреки всем нормам здравого смысла приехал на разбор завалов, чем сильно затормозил работу, можно уверенно сказать, что из-за его визита могли погибнуть не дождавшиеся спасения люди; ребенка в Москву перевезли не только потому, что его не спасти на Урале - он нужен, чтобы у его больничной койки делать красивые репортажи. Медицины серьезной нет в провинции - это одно. Самолет Грефа вылетел за ребенком через полтора часа после спасения. Прибавьте к ним время на дорогу туда, погрузку, дорогу в Москву. Сколько часов держали без госпитализации и начала продолжительных мероприятий ребенка, чтобы на самолете Грефа, чуть ли не на попутках, увезти в Москву без сантранспорта, фактически гражданским бортом? И все, чтобы потом красиво рассуждать у его койки;

- нет нормальной медицины за пределами Москвы, нет санавиации, зато у министра здравоохранения новая шуба;

- нет доверия к чиновникам и силовикам, укрепился синдром Кемерова, когда люди не верят никакой информации о числе погибших, о качестве спасательных работ;

- мы - никто. Опубликованы уже несколько видео взрыва маршрутки и стрельбы, в том числе - на RT. И никаких объяснений. Они просто не считают нужным перед нами объясняться;

- могут взорвать своих граждан ради получения возможности выступить 31-го вечером с соболезнованиями и деятельной работой, могут и не взрывать, но остановить по одному слову спасательные работы, схватить обмороженного ребенка и везти его за полторы тысячи километров, потому что им так надо;

- нет независимых медиа, максимум, на что решились уральские Знак.ком и 74.ru - сообщить о возможном теракте и причинах взрыва маршрутки с перестрелкой. Знак.ком на всю ночь упал. Продолжения этой линии нет ни в одном СМИ - на журналистское расследование наложено табу;

- если ваш дом взорвется, об этом расскажут только то, что нужно власти.

Все это - не мои наблюдения, это сейчас обсуждает народ, тот самый, что сидит во ВК и ОК...

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