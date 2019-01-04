В Санкт-Петербурге во время экопротеста задержана активистка

В Санкт-Петербурге во время пикета в защиту лесов и парков города задержана активистка Анна Дудникова, сообщается на странице организации "Зелёная коалиция Петербурга" в социальной сети ВКонтакте.

Дудникова держала в руках плакат с лозунгом "Александр Беглов (и.о. губернатора города. – РС), Вам тоже нечем будет дышать!".

По информации участников протеста, на которых ссылается издание "Медиазона", более тридцати человек в пятницу провели одиночные пикеты на Невском проспекте. При этом протестующие стояли друг от друга на значительном расстоянии, таким образом заняв около половины длины проспекта.

На плакатах собравшихся были изображены 70 "зелёных горячих точек", как называют активисты леса и парки Санкт-Петербурга, которым угрожает застройка. Многие из них не находятся в перечне зелёных насаждений общего пользования и, таким образом, не охраняются законом, отмечают протестующие.

Активисты утверждают, что Анна Дудникова на законных основаниях участвовала в одиночном пикете, как и остальные собравшиеся. Причины её задержания неизвестны.

"Зелёная коалиция Петербурга" – общественная организация, цель которой – охрана зелёных насаждений и территорий в Санкт-Петербурге. Активисты регулярно проводят протесты против экологической политики городских властей.