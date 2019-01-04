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Трагедия в Магнитогорске и новогоднее ТВ. Эфир в 19:05

Владимир Путин на оперативном совещании в Магнитогорске 31 декабря 2018 года

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Как телевидение оберегало психику россиян

Что это было? Почему население города упорно думает о теракте? Почему так быстро прилетел Путин и почему он вообще прилетел? Хватает ли россиянам информации о магнитогорской трагедии? Как в принципе выглядело ТВ под Новый год и в первые его дни? В студии независимый военный эксперт Вадим Лукашевич и телевизионный обозреватель "Московского комсомольца" Александр Мельман. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

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