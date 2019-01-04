Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Президент США и демократы не пришли к согласию о пограничной стене

Нэнси Пелоси в первые минуты после избрания спикером Палаты представителей, Вашингтон, Капитолий, 3 января 2018

В пятницу 4 января после встречи в Белом доме президента США с лидерами Конгресса состоялась пресс-конференция Дональда Трампа.

Президент сказал, что проблема нелегальной иммиграции через южную границу не решалась многие годы, создавая, особенно в приграничных штатах США, серьезные проблемы с ростом преступности, наркоторговли и торговлей людьми.

Таким образом, по мнению Трампа, строительство стены на границе с Мексикой – настоятельная необходимость. Выступиший за ним вице-президент Майк Пенс назвал проудктивными переговоры со спикером Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером.

Немногим ранее Нэнси Пелоси, отвечая на вопросы журналистов назвала состоявшийся в пятницу разговор очень трудным, который не привел к прогрессу в разрешении кризиса. Чак Шумер заявил, что Трамп не исключил, что нынешний шатдаун может продлиться «месяцы и даже годы».

Позднее, отвечая на лужайке Белого дома на вопросы журналистов о том, как долго может продлиться шатдаун, Трамп подтвердил, что он допускает возможность затяжного характера нынешнего закрытия правительства. Глава Белого дома также объявил о создании двухпартийных рабочих групп, которые в эти выходные дни займутся выработкой решения по выходу из нынешнего политического кризиса.

Дональд Трамп неоднократно в последние дни заявлял, что открытие правительства зависит от согласия демократов на выделение из государственного бюджета 5 миллардов долларов на строительство стены между США и Мексикой. Это решение, по словам Трампа, позволит возобновить финансирование правительственных учреждений. Возведение стены на границе он назвал "вопросом укрепления национальной безопасности", решение которого не терпит промедления.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG