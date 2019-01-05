Пираты напали на корабль с россиянами в Гвинейском заливе

Шестеро российских моряков попали в плен к пиратам, которые в ночь на 2 января атаковали судно в Гвинейском заливе недалеко от территориальных вод Бенина. Об этом сообщило издание PortNews со ссылкой на данные Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота.

Утверждается, что на контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы, напали до девяти человек, вооруженных автоматическим оружием. Они ограбили экипаж и захватили шестерых россиян, в числе которых – капитан корабля и его старший помощник.

Посольство России в Бенине связалось со штабом военно-морских сил государства. Там подтвердили, что пираты напали на судно, в состав экипажа которого входили двадцать граждан России. При этом у бенинских военных и российских дипломатов пока нет данных о гражданстве шести захваченных моряков, сообщают российские информационные агентства.

Среди членов экипажа, оставшихся на корабле, пострадавших нет. Вопросом освобождения захваченных моряков занимаются консульские отделы в Бенине и Нигерии, в территориальных водах которой сейчас находится судно.