ФБР арестовало 72-летнего россиянина за торговлю оружием

ФБР арестовало 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко на острове Сайпан в Содружестве Северных Марианских Островов — ассоициированной с США территории неподалёку от Австралии. Об аресте сообщило издание Saipan Tribune.

72-летнего россиянина арестовали 29 декабря. Его обвиняют в попытке экспортировать в Россию запрещённую к поставкам войнную технику, в частности, приборы ночного видения и тепловизоры, и отмывании денег.

Ордер на его арест был выдан во Флориде в 2017 году. Ещё один человек, проходящий пол этому же делу, Владимир Неведомый, уже приговорён к 26 месяцам тюрьмы.