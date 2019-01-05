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В Грозном перестали продавать билеты на фильм Love Yourself

Грозный

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Кинотеатр в Грозном приостановил продажу билетов на корейский фильм-концерт Love Yourself. Поводом послужили угрозы в социальных сетях; по той же причине показ записи выступления корейской поп-группы BTS ранее отменили в Дагестане.

"Кавказский узел" сообщает, что угрозы в связи с запланированным показом фильма в Чечне стали появляться в паблике "Карфаген" в социальной сети "ВКонтакте". Там фильм сочли попыткой оскорбить чеченский народ.

В конце декабря стало известно об отмене показов фильма Love Yourself в кинотеатрах Дагестана. Запись выступления популярной K-pop группы BTS решили не показывать под давлением тех же онлайн-сообществ, которые ранее добились отмены аниме-фестиваля AniDag и выступлений певца Егора Крида.

По данным издания "Коммерсантъ", посетителям показа угрожали тем, что это будет их последнее мероприятие. Поклонники группы тогда писали в социальных сетях, что собираются поехать в Грозный и посмотреть фильм там.

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