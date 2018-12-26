В Дагестане из-за угроз отменили показ корейского фильма

В Дагестане показ корейского фильма-концерта "Love Yourself" отменили из-за угроз в социальных сетях. По данным газеты "Коммерсантъ", запись выступления популярной K-pop группы BTS решили не показывать под давлением тех же онлайн-сообществ, которые добились отмены аниме-фестиваля AniDag и выступлений певца Егора Крида.
Сообщения с угрозами стали появляться в социальных сетях, в частности – в группе кинотеатра, в котором должны были показать фильм "Love Yourself". "Коммерсантъ" сообщает, что отмены показа добивались участники многотысячных групп в инстаграме, которые выступают против "неформалов", "разврата" и "осовременивания земляков".
По данным издания, в соцсетях посетителям показа угрожали тем, что это будет их последнее мероприятие. "Коммерсантъ" сообщает, что после отмены показа некоторые поклонники группы собираются поехать в Грозный и посмотреть фильм там.
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