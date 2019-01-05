Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе в пригороде Лос-Анжделеса Торрансе, сообщает CNN. Полиция города ранее рассказала о "множестве жертв", не уточняя число погибших.

Один из очевидцев провел в фейсбуке трансляцию из помещения. На видео видно человека в крови, который лежит на полу.

Другой очевидец сообщил The Los Angeles Times, что перед стрельбой была драка.

Полиция оцепила территорию возле боулинг-клуба. О личности стрелка не сообщалось.