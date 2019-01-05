МИД России не видит оснований для обмена Пола Уилана

Министерство иностранных дел России не видит причин ставить вопрос об обмене Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, на россиян, арестованных в других странах. Об этом в субботу заявил журналистам замглавы ведомства Сергей Рябков.
Чиновник настаивает, что ситуация с Уиланом развивается в соответствии с российским законодательством и двусторонними обязательствами по обеспечению консульского доступа к иностранному гражданину.
Накануне депутат верхней палаты российского парламента Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США – Виктора Бута и Марию Бутину.
- За неделю до задержания Уилана в Москве президент России Владимир Путин на пресс-конференции отвечал на вопрос о возможности задержания в России иностранных граждан для обмена на россиян. "Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять", – заявил Путин.
По последним данным, Уилан может являться гражданином четырёх стран. Помимо Соединенных Штатов он направил запросы о помощи в дипломатические представительства Канады, Великобритании и Ирландии.
Российские власти подтвердили, что получен консульский запрос Канады на доступ к Уилану. Его предоставят в рабочие дни и в случае получения письменного согласия подозреваемого, заявили в Министерстве иностранных дел России.
- Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже. Сам Уилан вину не признаёт.
- Брат Уилана в интервью BBC рассказал, что тот регулярно ездил в Россию. Он отверг возможность его работы на разведку. В последние годы Уилан работал директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая поставляет запчасти для автомобилей.