МИД России не видит оснований для обмена Пола Уилана

Министерство иностранных дел России не видит причин ставить вопрос об обмене Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, на россиян, арестованных в других странах. Об этом в субботу заявил журналистам замглавы ведомства Сергей Рябков.

Чиновник настаивает, что ситуация с Уиланом развивается в соответствии с российским законодательством и двусторонними обязательствами по обеспечению консульского доступа к иностранному гражданину.

Накануне депутат верхней палаты российского парламента Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США – Виктора Бута и Марию Бутину.

За неделю до задержания Уилана в Москве президент России Владимир Путин на пресс-конференции отвечал на вопрос о возможности задержания в России иностранных граждан для обмена на россиян. "Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять", – заявил Путин.​

По последним данным, Уилан может являться гражданином четырёх стран. Помимо Соединенных Штатов он направил запросы о помощи в дипломатические представительства Канады, Великобритании и Ирландии.

Российские власти подтвердили, что получен консульский запрос Канады на доступ к Уилану. Его предоставят в рабочие дни и в случае получения письменного согласия подозреваемого, заявили в Министерстве иностранных дел России.