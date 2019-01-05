Правозащитная организация Amnesty International призвала Польшу отменить экстрадицию в Россию чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Возвращение в Россию грозит ему пытками и несправедливым преследованием, уверены правозащитники. Адвокат блогера подал ходатайство о приостановке депортации Абдурахманова в Пограничную службу Польши. Об этом сообщает Кавказский узел.

Заявление направлено на имя главы МВД Польши Иоахима Бруджиньского. Его подписал директор регионального офиса Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, отмечает Кавказ.Релии. В заявлении содержится подробное описание преследования блогера в России.

В России Абдурахманова обвиняют в участии в незаконных вооружённых формированиях в Сирии. Сам он настаивает, что его преследование в России связано с конфликтом с Исламом Кадыровым – двоюродным братом и бывшим главой администрации руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Абдурахманов утверждает, что в Сирии никогда не был.