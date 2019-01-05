В Дагестане умер ребёнок, раненный пулей в новогоднюю ночь

В дагестанском Дербенте скончался трёхлетний мальчик, в голову которому в ночь на 1 января попала пуля. Ребёнок наблюдал за новогодним салютом с балкона дома, когда неизвестный открыл на улице стрельбу из боевого оружия, сообщает "Кавказский узел".

По данным издания, спасти ребёнка пытался вызванный из Москвы реаниматолог НИИ имени Склифосовского. Пулю извлечь не удалось, мальчик скончался, не приходя в сознание, в больнице в субботу около 11 часов утра. Смерть подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Информации о том, занимаются ли правоохранительные органы Дагестана расследованием случившегося и розыском виновного, пока нет.