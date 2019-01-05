Демократы решили помешать снятию санкций с компаний Дерипаски

Демократы в Конгрессе США инициировали процедуру, которая может помешать администрации президента Дональда Трампа снять санкции с компании Олега Дерипаски En+ и подконтрольных ей Rusal и "Евросибэнерго".



В пятницу лидер демократов в Сенате Чак Шумер внес резолюцию, направленную против декабрьского решения Минфина США снять санкции с компаний Дерипаски. Таким образом, был запущен механизм, предусмотренный санкционным законом CAATSA. Как сообщает российское издание The Bell, этот механизм позволяет Палате представителей и Сенату блокировать решения Белого дома по санкциям. Для этого верхней и нижней палате Конгресса нужно в течение 30 дней после объявленного решения принять совместную резолюцию, в которой выражается несогласие с ним.



В пояснительной записке к резолюции Шумер объясняет, что остались без ответа "критически важные вопросы" по поводу соглашения властей США с компаниями Дерипаски. В частности, сенатора интересует, потеряет ли в действительности Дерипаска контроль над подсанкционными компаниями и перестанет ли ими управлять.



Резолюция вносится не потому, что принято решение выступить против снятия санкций, уточняет Шумер. Ответ на этот вопрос должны дать комитеты, которые сейчас изучают решение Минфина США (среди них банковский комитет и комитет по международным отношениям). Цель же Шумера – сделать так, чтобы к моменту, когда решение будет принято, у законодателей осталась возможность заблокировать снятие санкций.



Голосование по резолюции должно пройти не позже 18 января, однако по закону до голосования в Сенате документ должен не менее 10 дней провести в профильном комитете, отмечается в публикации.