Во Франции состоялись новые протестные акции "жёлтых жилетов"

В Париже и других французских городах – частности, Тулузе, Лионе, Бордо, Гренобле – в субботу, 5 января, состоялись первые в наступившем году акции движения "жёлтых жилетов". Полиция сообщила, что в общей сложности в демонстрациях участвовали 25 тысяч человек.

В некоторых городах – Рене, Нанте и Руане – акции закончились столкновениями с полицией. В Бове, к северу от Парижа, полиция применила слезоточивый газ, чтобы не пустить в город около 600 демонстрантов в "жёлтых жилетах", сославшись на то, что акция не согласована с префектурой.

В Париже состоялись одновременно две акции: на Елисейских полях, где до этого проходили все манифестации "жёлтых жилетов", и по улицам от городской мэрии Отель-де-Виль до Национального собрания. Участники акции на Елисейских полях свернули также к зданию агентства France-Presse, на Биржевой площади, чтобы выразить несогласие с тем, как акции протеста освещаются в прессе. Демонстранты выкрикивали "журналисты-коллаборационисты", сообщает AFP.

Накануне субботней демонстрации официальный представитель правительства Бенжамен Гриво заявил, что правительство выполнило все «легитимные требования» демонстрантов, а продолжающие митинговать – подстрекатели, стремящимиеся свергнуть власть", сообщило Международное французское радио.