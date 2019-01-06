В Стамбуле будет вручён томос об автокефалии Украинской церкви

В Стамбуле утром в воскресенье началось богослужение, в ходе которого Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручит томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Служба проходит в патриаршем храме святого Георгия. Варфоломей служит вместе с главой новой церкви митрополитом Киевским Епифанием.
Как ожидается, по окончании литургии состоится церемония вручения документа об автокефалии. Он был подписан накануне.
На службе присутствуют президент Украины Петр Порошенко, глава Верховной Рады Андрей Парубий и другие члены украинской делегации. В бухте Золотой Рог затем должна пройти церемония освящения воды.
Прямую трансляцию ведёт украинская служба Радио Свобода.
Стамбул (в прошлом Константинополь) - резиденция Константинопольского (Вселенского) патриарха.
Накануне Варфоломей в своем обращении призвал всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой и упоминать митрополита Киевского Епифания в молитвах во всех православных храмах.
- 15 декабря в Киеве прошел собор, на котором в новую структуру объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. На их базе была создана новая поместная православная церковь, которая относится к Константинопольскому патриархату. Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний. Томос, который будет вручён сегодня, означает полную независимость новой церкви.
- Президент Украины Пётр Порошенко приветствовал создание новой церкви, назвав решение собора историческим событием. В свою очередь в Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви – результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела. Против автокефалии Украинской православной церкви также возражает Русская православная церковь. Она не признаёт каноничность новой украинской церкви.
- На Украине продолжает действовать Украинская православная церковь (Московского патриархата), руководство которой отказалось участвовать в объединительном соборе.