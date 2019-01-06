В Стамбуле будет вручён томос об автокефалии Украинской церкви

В Стамбуле утром в воскресенье началось богослужение, в ходе которого Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручит томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Служба проходит в патриаршем храме святого Георгия. Варфоломей служит вместе с главой новой церкви митрополитом Киевским Епифанием.

Как ожидается, по окончании литургии состоится церемония вручения документа об автокефалии. Он был подписан накануне.

На службе присутствуют президент Украины Петр Порошенко, глава Верховной Рады Андрей Парубий и другие члены украинской делегации. В бухте Золотой Рог затем должна пройти церемония освящения воды.

Прямую трансляцию ведёт украинская служба Радио Свобода.

Стамбул (в прошлом Константинополь) - резиденция Константинопольского (Вселенского) патриарха.

Накануне Варфоломей в своем обращении призвал всех православных мира признать новую украинскую церковь независимой и упоминать митрополита Киевского Епифания в молитвах во всех православных храмах.