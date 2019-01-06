В Магнитогорске снесут 2 подъезда, но дом расселять не будут

В Магнитогорске власти намерены снести два подъезда жилого дома, где 31 декабря в результате взрыва погибли 39 человек. Жителей ещё двух подъездов временно отселят. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Челябинской области. "Дом полностью пока расселять не будут" - подчеркнули там.

Всего в многоэтажном доме 12 подъездов. В результате взрыва был разрушен седьмой подъезд, пострадал также восьмой - он будет демонтирован. В подъездах же с первого по четвёртый и с девятого по двенадцатый в воскресенье намерены пустить лифты. Ранее там подключили отопление и воду. Власти предполагают, что жильцы останутся там жить. Ранее сообщалось, что дом может быть разделён на два - после сноса двух подъездов это фактически и произойдёт.

В Интернете на сайте change.org, между тем, появилась петиция на имя Владимира Путина, авторы которой требуют расселить дом целиком. "Никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах" - говорится в петиции.

Накануне глава правительства России Дмитрий Медведев отдал распоряжение о денежных выплатах пострадавшим и родственникам погибших. Из федерального бюджета им будут выделены около 65 миллионов рублей. 93 миллиона будут выделены из регионального бюджета Челябинской области. Сумма компенсаций утратившим имущество - речь идет о десятках людей - варьируется от 50 до 500 тысяч рублей.

Взрыв в доме произошёл утром 31 декабря. Следственный комитет заявляет, что расследует "все версии" случившегося. Приоритетная версия - взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.