В Париже задержаны более 30 участников протестов

Не менее 34 человек были задержаны в субботу в Париже во время манифестаций так называемых "жёлтых жилетов". Число задержанных меньше, чем в предыдущие недели, однако демонстрации по-прежнему сопровождаются столкновениями с полицией. В минувшую субботу они произошли не только в Париже, но и в Рене, Нанте и Руане, а также в Бове к северу от Парижа.

Всего в восьмой с начала протестов и первой в новом году акции 5 января, по данным МВД Франции, приняли участие около 50 тысяч человек. Это заметно больше, чем в последнюю субботу перед Новым годом.

В Париже стычки с полицией произошли на левом берегу Сены и на мосту через реку, а также на Елисейских полях.

Накануне демонстраций официальный представитель правительства Бенжамен Гриво заявил, что власти выполнили все "легитимные требования" "жёлтых жилетов", а участники нынешних демонстраций стремятся не к диалогу, а к свержению власти. В субботу группа людей в жёлтых жилетах попыталась ворваться в офис Гриво в Париже, была выбита дверь, повреждены автомобили. Министра пришлось эвакуировать из здания.

Акции "жёлтых жилетов" начались как протесты против повышения налогов на топливо. Власти наложили мораторий на это решение, однако протесты продолжаются под более широкими экономическими и политическими лозунгами – вплоть до отставки президента Макрона. Опросы показывают, что в общественном мнении существует поддержка некоторых требований "жёлтых жилетов", в частности о расширении права на референдум, пишет агентство DPA.