Журналистка из Владивостока заявила об изнасиловании

Внештатный корреспондент сайта "Сибирь.Реалии" во Владивостоке Екатерина Федорова обвинила в изнасиловании соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова.​

Она написала об этом на своей странице в фейсбуке. По словам Федоровой, она знакома с Мигуновым с 2015 года, он был всегда вежлив и корректен. 13 октября 2018 года Федорова предложила Мигунову встретиться, чтобы обсудить ее просьбу (в другом посте она объясняет, что хотела занять у Мигунова денег).

Встреча прошла в кафе. "Он заказывал шоты покрепче для себя и для меня. Я отказывалась и старалась объяснить, что не могу пить крепкие напитки вообще, ни разу не пила и сейчас не стану", – написала она. Затем, по словам Федоровой, Мигунов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отправился её провожать. "Уже в подъезде Мигунов начал делать мне больно, – пишет журналистка в фейсбуке, – У меня включился режим жертвы". По ее словам, в квартире Мигунов "применил силу", разбил ей губу, порвал одежду и изнасиловал. Пострадавшая сфотографировала побои после того, как Мигунов ушел (снимок есть в распоряжении редакции).

Федорова сразу не прошла судмедэкспертизу и не обратилась в полицию. "Я была слишком напугана и, похоже, находилась в шоковом состоянии. Всё это время я боялась, что он сделает ещё больнее. Если я посмею на него заявить, то что мне прилетит в ответ? Мигунов всемогущий – вот у него медиахолдинг, вот заксобрание, вот деньги и связи. А вот я – сама пустила его домой, кто мне поверит? Опять же отношение к жертвам насилия, что в "травме", что в полиции извращенное и бесчеловечное. У меня не было абсолютно никакого ресурса бороться с ним, мне было важно хоть как-то вернуть себя. Сдать анализы на ЗППП, найти безопасное место, затаиться, спрятаться, забыть", – рассказала Федорова корреспонденту "Сибирь.Реалии". Она добавила, что в случае необходимости готова обратиться в суд.

14 октября Федорова встретилась со своей знакомой, журналисткой Ольгой Карчевской. Она обратила внимание на ее разбитую губу Федоровой и на ее "нервное поведение", и спросила, что случилось. Карчевская в разговоре с "Сибирь.Реалии" заявила, что во время встречи Федорова была в шоковом состоянии. Она рассказала подруге о случившемся, но не назвала имени. "Она говорила, что это очень влиятельный человек, и не хотела идти против него, потому что ей очень страшно", – рассказала Карчевская. По словам журналистки, она пыталась убедить Федорову обратиться в полицию и снять побои, но у пострадавшей "не было никаких сил" на это.

15 октября журналистка написала Мигунову о том, что считает случившееся насилием. Он ответил, что Федорова "тоже прокусила ему губу" (скриншоты переписки имеются в распоряжении редакции).

Алексей Мигунов сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалий", что не согласен с "позицией" Федоровой, но отказался прокомментировать обвинения в свой адрес. Позже на своей странице в фейсбуке Мигунов заявил, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова Федоровой он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью". Мигунов предположил, что речь может идти о попытке дискредитации компании, соучредителем которой он является, добавив, что вместе с юристами изучает возможность ответных "правовых действий".

Екатерина Федорова руководит проектом "Феминологи", с сайтом "Сибирь.Реалии" сотрудничает с ноября 2018 года.

Алексей Мигунов – заместитель генерального директора и соучредитель медиахолдинга PrimaMedia, отделения которого работают в 11 регионах России. В 2011-2016 годах Мигунов был членом краевой избирательной комиссии. В 2014 году он вошел в общественный совет Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".