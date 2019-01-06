Король Малайзии отрекся от престола. Это первый случай в истории страны

Король Малайзии Мохаммед V отрекся от престола. Как говорится в сообщении королевского дворца, решение вступило в силу немедленно. Бывший король намерен вернуться в штат Келантан, султаном которого он является. Причины отречение в заявлении не названы.

Слухи о возможном отречении Мохаммеда Пятого появились в последние недели. В ноябре он отсранился от власти по медицинским соображениям и фактически не исполнял своих обязанностей. Пресса сообщала, что 49-летний король в ноябре 2018 года вступил в брак с бывшей обладательницей титула "Мисс Москва" Оксане Воеводиной; церемония бракосочетания проходила в поселке Бархвиха в Московской области. В соцсетях появились фотографии, сделанные, предположительно, в ходе торжества. Власти Малайзии не подтвердили и не опровергли факт женитьбы короля.

Это первый случай отречения короля Малайзии с момента получения страной независимости в 1957 году. Страна является конституционной монархией. Должность короля в Малайзии является выборной. Глава государства избирается из числа правителей (султанов) девяти штатов, образующих федерацию. Султан штата Келантан был избран королём в декабре 2016 года на пятилетний срок.