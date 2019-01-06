ASN опубликовала данные об авиакатастрофах в 2018 году

В прошлом году число погибших в результате авиакатастроф резко возросло по сравнению с 2017 годом, но 2018 год по-прежнему остается одним из самых безопасных за всю историю наблюдений. Такой вывод следует из сообщения организации Aviation Safety Network ("Сеть авиационной безопасности", ASN), базирующейся в Нидерландах.

В результате авиакатастроф в прошлом году погибли 556 человек по сравнению с 44-мя в 2017 году. Самая крупная авария 2018-го года произошла в октябре, когда в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, погибли 189 человек.

2017 год оказался самым безопасным в истории коммерческих авиакомпаний – было зарегистрировано 10 авиапроисшествий со смертельным исходом, из них пять раз терпели крушение грузовые самолеты и пять раз – пассажирские, всего погибли 44 человека, находившиеся на борту. Если учитывать военные и некоммерческие полёты, а также погибших на земле, то авиакатастроф было 24, а погибших 230, сообщается в публикации Би-би-си.