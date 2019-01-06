Контр-адмирал Кевин Суини подал в отставку с поста в Пентагоне

Глава аппарата Министерства обороны США контр-адмирал Кевин Суини подал в отставку после двух лет работы в Пентагоне. Отставке Суини предшествовал уход некоторых других высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства.



Министр обороны Джеймс Мэттис, в подчинении у которого работал Суини, ушёл со своей должности в начале января. Мэттис объявил об отставке в конце декабря, вскоре после того, как президент Дональд Трамп пообещал, что США выведут из Сирии около двух тысяч военнослужащих. Министр обороны в своём письме, в котором не упомянул Трампа по имени, отметил серьёзную разницу во взглядах между ним и президентом, в частности по вопросу о значении союзников и использовании американской мощи.



Мэттис, в частности, предупредил, что Россия и Китай "хотят сформировать мир, который соответствовал бы их авторитарной модели, получив право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности".