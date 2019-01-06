Трамп объявил об убийстве одного из командиров "Аль-Кайды"

Президент США Дональд Трамп объявил о гибели одного из предполагаемых организаторов нападения на американский эсминец "Коул" в 2000 году. Жертвами нападения тогда стали 17 американских моряков.

"Наши замечательные военные свершили правосудие от имени погибших и раненых героев, павших при трусливом нападении на эсминец "Коул". Мы только что убили командовавшего этой операцией Джамаля аль-Бадави", – написал Трамп в Твиттере в воскресенье, подчеркнув, что борьба США против "Аль-Кайды" будет продолжаться.

Несколько дней назад представители американских военных заявили, что нанесенный во вторник точечный воздушный удар США в йеменской провинции Мариб был направлен против аль-Бадави. Он был одним из шести членов "Аль-Кайды", признанный виновным в организации взрыва, и находился в списке самых разыскиваемых террористов, составляемом ФБР.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан ВМС Билл Урбан заявил, что военные всё ещё оценивают результаты удара, но Трамп уже подтвердил уничтожение аль-Бадави, отмечается на сайте "Голоса Америки".

17 американских моряков с эсминца "Коул" погибли в результате нападения смертника в порту Адена в октябре 2000 года. Десятки других моряков получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя "Аль-Кайда".

Йеменские власти арестовали аль-Бадави в 2000 году, но он сбежал из тюрьмы в 2003 году, был снова схвачен в 2004-м и снова сбежал в 2006 году.

Суд предъявил Аль-Бадави обвинения в терроризме, включая убийства граждан США и убийства американского военного персонала. Кроме причастности к попытке подрыва эсминца "Коул", его обвинили в попытке атаковать корабль ВМС США в январе того же 2000 года.