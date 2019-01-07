В Лондоне считают, что знают всё о покушении на Сергея Скрипаля

Британские власти уверены, что знают “все, что стоит знать” об отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, в том числе и о роли президентаВладимира Путина в организации покушения. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседников издания, сеть агентов российской ГРУ, которая по утверждению Лондона, стоит за покушением на Скрипаля и его дочь Юлию, раскрыта, ликвидирована и в ближайшие несколько лет уже не угрожает Великобритании. Благодаря масштабному расследованию, проведенному британскими властями, детали заговора известны, установлены агенты российских спецслужб, совершившие нападение в Солсбери, пишет газета.

Тем не менее, Лондон опасается, что Москва может создать новую шпионскую сеть в Великобритании, теперь уже под руководством Службы внешней разведки, которая, по словам собеседника газеты, "более профессиональна" и менее изучена.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. Он является сотрудником российской военной разведки. Руслан Боширов, как утверждается, – российский разведчик Анатолий Чепига.