Обвиненный в изнасиловании Алексей Мигунов приостановил работу в PrimaMedia

Во Владивостоке бизнесмен и медиаменеджер Алексей Мигунов, обвиненный в изнасиловании внештатным корреспондентом сайта "Сибирь.Реалии" Екатериной Фёдоровой, заявил о временной приостановке своей работы в холдинге PrimaMedia, соучредителем которого он является. Кроме того, Мигунов временно приостановил свое членство во всех общественных организациях, в которых он состоит. Об этом Мигунов сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Считаю это необходимым, чтобы не втягивать компанию и организации в эту историю частных лиц", - написал он. Мигунов отметил, что общается с юристами, которые будут защищать его интересы и ищет свидетелей. Кроме того, он готовит обращение "в правовом поле со СМИ и сайтами, которые распространили недостоверную и социально-опасную информацию".

Журналист Екатерина Федорова обвинила Мигунова в изнасиловании, произошедшем в октябре 2018 года. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. По ее словам, Мигунов после совместно проведенного вечера в состоянии алкогольного опьянения провожал ее домой, затем изнасиловал, нанеся травмы. Федорова объяснила отказ от обращения в полицию тем, что Мигунов "очень влиятельный человек", и ей "очень страшно".

Мигунов заявил, реагируя на обвинения Федоровой, что "никакого насилия и изнасилования не было". Слова Федоровой он назвал "манипуляцией фактами, вымыслом и ложью". Мигунов предположил, что речь может идти о попытке дискредитации компании, соучредителем которой он является.

Екатерина Федорова руководит проектом "Феминологи", с сайтом "Сибирь.Реалии" сотрудничает с ноября 2018 года. Она также сотрудничала с фондом "Нужна помощь", сайтом "Такие дела" и журналами Life Models и Call of Culture.

Алексей Мигунов – заместитель генерального директора и соучредитель медиахолдинга PrimaMedia, отделения которого работают в 11 регионах России. В 2011–2016 годах он был членом краевой избирательной комиссии. В 2014 году вошел в общественный совет Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".