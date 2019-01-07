"Оберег против российских бесов". Споры о томосе продолжаются

5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, а 7 января митрополит Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первую рождественскую литургию в качестве главы новой независимой церкви. Украинские комментаторы называют отделение ПЦУ от РПЦ событием исторической важности и видят в нем главным образом плюсы. В России реакция оказалась не настолько однозначной.

Юрий Бутусов

Томос - это лучший оберег против российских бесов. <...>

Четыре внешнеполитических события мирового масштаба стали ключевыми успехами для Украины за 5 лет - саммит НАТО 1 апреля 2014-го, Минское соглашение 5 сентября 2014-го, Безвизовый режим с ЕС, полученный 11 июня 2017-го, и Томос для Православной церкви Украины, полученный 6 января 2019-го.

Но Томос выделяется среди них всех - потому что это успех не только государства, но и общества. Россия ведет войну, устроила экономическую блокаду, берет заложников только потому, что рассчитывает расшатать моральную основу украинского сопротивления. И воздействие российской пропаганды идет не только через СМИ, но и через церковь. Разрыв в обществе и уход от России, создание украинской самоидентификации - это и есть победа, ведь уже сейчас российское давление приводит к консолидации украинского общества.

Да, это, безусловно, достижение президенту Украины, и этот успех теперь навсегда будет связан с его именем.

Да, Петр Порошенко будет использовать этот успех для своей предвыборной кампании, но что ж - в данном случае заслужил. Что, на мой взгляд, отнюдь не снимает с него ответственность за многочисленные провалы в реформах государства и за коррупцию и хаос в правительстве и силовых структурах, которые контролирует президент и его БПП. Просто государство многомерно, и политические лидеры в нем - тоже. Что-то удается блестяще, и такие успехи надо понимать и ценить.

Москва скрежещет зубами, все российские СМИ сегодня приятно читать, они просто с ума сходят от злобы и бессилия. Теперь процесс перехода приходов Российской православной церкви на сторону Украинской церкви пойдет гораздо быстрей.

Представитель Московского патриархата Владимир Легойда считает, что документ о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины не имеет юридической силы, а действия украинских церковников и политиков ведут к расколу и могут изменить в худшую сторону взаимоотношения не только между российскими и украинскими православными. Эту позицию поддержали и другие комментаторы, главным образом из провластного лагеря; некоторые из них ищут альтернативные способы истолковать происходящее в пользу России.

Владимир Легойда

Как бы ни бодрились заказные антицерковные телеграм-каналы, получение томоса СЦУ (Святейшей Церковью Украины – так она именутеся в самом томосе) сильно изменило православный мир. И главный маркер этих изменений — стремительная изоляция Константинополя от мирового Православия.

Это подтверждается не только четко обозначенной позицией Сербской, Польской, Чешской Церквей, но и тем важным фактом, что “гражданина Епифана” до сих пор не поздравил ни один из Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Это вполне предсказуемый результат внешней церковной политики, которая действует по личным представлениям патриарха Варфоломея руками митрополита Эммануила и других. Эту команду отличает невероятный цинизм и презрение ко всему, что находится вне влияния Стамбула.

«Если же соль потеряет силу,

то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему

негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» — Евангелие от Матфея.

Алексей Чадаев

Украина? Никакое это не отпадение от нас бывшей колонии; это истерика нашей бывшей - в церковной сфере как минимум - метрополии. Всю эту историю с томосом надо понимать в точности так же, как и возвращение Крыма: еще одна важная часть России - в данном случае русская церковь - избавляется от более чем трехсотлетнего украинского ига. Это не им, это нам подарок.

Владимир Матылицкий

В этом украинском томосе есть, без сомнения, и положительный момент. Его столь долго и бурно обсуждали и продолжают обсуждать, что в обществе снова разгорелся, совсем уже угасший было, интерес к некоторым религиозным догматам.Сначала историю православия штудируют по датам, неизбежно приxодя к сути xристианского раскола 1054 года и осмыслению главного мировоззренческого различия между католицизмом и православием. А дальше, глядишь, через различие это, придет и осознание главного противоречия между русской и "западной" цивилизациями: одна под Богом xодит, другая всё более агрессивно пытается Его собой подменить.

Аркадий Майер

...Пресловутый Томос об автокефалии “единой поместной украинской церкви” подписан патриархом Варфоломеем и вручен украинскому гражданину Сергею Думенко, более известному по прозвищу “митрополит Епифаний”, и теперь можно подвести первый главный итог этой международной аферы, а итог этот заключается в том, что никакой “единой поместной автокефальной украинской церкви” как не было, так и нет, и никакой стамбульский патриарх вовсе не собирался ее создавать. Вместо этого экклезиологического фантома есть только спайка двух украинских расколов под прямым руководством Фанара, цинично использовавшего украинских раскольников для вторжения на каноническую территорию Московского Патриархата. <...>

Иными словами, от самой идеи “автокефалии” в этом Томосе остались только воспоминания, да и кто обещал Порошенко автокефалию? – обещали “Томос об автокефалии”, вот он и получил этот увесистый рулон бессмыслицы, свидетельствующий только о том, что украинская власть готова сдать все и вся, лишь бы не быть с Россией.

Интересно, патр.Варфоломей еще не числится в списках сайта “Миротворец”?

Константин Крылов

Интересно, понимают ли наши «православные», что обретение Украиной Томоса - это СВЕРХСОБЫТИЕ, которое полностью переворачивает и по сути ОТМЕНЯЕТ смысл крещения Руси в традиционной московской интерпретации? Что всё «тысячеление христианства» для России - НАСМАРКУ? Думаю, нет. К их счастью. <...>

Православие с самого начала конструировалось как транснациональный проводник российской «мягкой силы», по крайней мере – в славянском мире. Это объясняет все остальные особенности. Например, литургию на «славянском языке» - каковой сейчас примерно одинаково чужд всем славянам, но при этом ощущение «чего-то родного» остаётся. И вообще превалирование обрядности над «учением». <...>

Обретение Украиной Томоса – это КОСМИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ факт, поскольку теперь нет НИКАКИХ причин для сохранения православия (не «учения», это мелочи – православие не учением берёт) в его нынешнем виде. Церковь теперь ограничена пределами РФ и больше ни на что не влияет. Миссия провалена.

Камиль Галеев

Даёшь два перста! Аввакума в массы!

Господин Константин Анатольевич Крылов пишет у себя в тг, что обретение Украиной томоса «отменяет смысл крещения Руси в традиционной московской интерпретации». Этот тезис не то, чтоб совсем неверен, но, скажем так, расплывчат и нуждается в уточнении. Украинский томос не смысл «крещения Руси» отменяет, а смысл никоновских реформ.

Вся эта реформа, вызвавшая Раскол, затевалась с одной целью - унифицировать московскую обрядность с обрядностью свежеприсоединенной Украины. Ну а тех, кто не хотел перенимать украинский стиль - сжечь, забить кнутом, выслать в Сибирь. Единство, дескать, важнее.

Только теперь все это обессмыслилось - Украина то отвалилась. Предлагаю московскому начальству красивый ход - вернуть старые, дореформенные обряды: двуперстие, «Исус» вместо «Иисуса» и далее по списку. Это, во-первых, стало бы актом исторической справедливости по отношению к старообрядцам, а во-вторых обозначило бы окончательное завершение украинского периода московской истории.

Николай Руденский

"Томос имеет и политическое, и религиозное измерение. С точки зрения православного - это раскол православия Руси. Это кара Божья русскому народу за то, что в 2014-м смотрели, как русские города и десятки миллионов русских людей захватываются врагами России. Смотрели и ничего не сделали для спасения Украины от последствий государственного переворота, совершенного внешними силами, не скрывающими своей ненависти к православию. Свою веру надо иметь силу защищать. Иначе ваши дети и внуки будут молиться чужим богам".

Тут, кажется, набожный политолог слегка зарапортовался. Ведь получается, что украинская автокефалия - это Божья воля, а против нее не попрешь. За такую теологию начальство не похвалит.

Юрий Альберт

Оказывается, политолог Сергей Марков сообщил на Эхе, что отпавшие украинцы теперь будут молиться чужим богам.

Интересно, чьи же все-таки Рождества будет сегодня отмечать политолог Марков с единоверцами?

Сергей Марков

Николай Руденский, ничего Вы не понимаете в теологии. Томос - не от Бога, а от врага Бога, Сатаны. А кара в том, что Бог не защитил от козней нечистого тех, кто не проявил твердости духа в борьбе со злом, которым является государственный переворот и тиранический бандеровский режим. Бог помогает тем, кто сам борется со злом.

Дмитрий Аграновский

Честно говоря, я не понимаю, почему люди, приветствовавшие разрезание моей Родины по-живому на 15 частей в 1991 году, теперь так убиваются по какому-то "томосу". И самое главное, непонятно, почему мы должны сочувствовать этому разделу имущества через 28 лет после развода. И почему надо определять Русский Мир через попов. Русский Мир - это Гагарин и Красное Знамя над рейхстагом.

Немало в России и комментаторов, которые считают обретение Украиной независимой церкви делом если не благим, то вполне закономерным. Кому-то, впрочем, кажется, что обсуждать такие вопросы в XXI веке - некоторый анахронизм.

Владислав Иноземцев

Хочу от всего сердца поздравить моих многочисленных друзей и подписчиков в Украине с дарованием Украинской православной церкви автокефального статуса и с официальным вручением Томоса! Не считая уместным касаться влияния данного события на политические процессы в Украине и вокруг неё, я хочу сказать, что считаю возрождение Киевской Митрополии, подчинённой Константинопольскому престолу, восстановлением исторической справедливости и продолжением того процесса, который был начат в 988 году. Я желаю Киеву вновь стать духовной матерью городов русских, а Украине – достойно наследовать тому великому европейскому государству, которое несколько веков управлялось с берегов Днепра около тысячи лет тому назад.

Сергей Митрофанов

Нет никакого внятного теологического объяснения, почему православие обязательно должно быть единым и подчиняться Москве

Федор Крашенинников

Томос! Вручили томос!

Каюсь, каюсь, каюсь!

Кирилл Шулика

Самая теплая такая и ламповая РПЦ находится заграницей. Потому что там конкуренция с местными церквями, там дальше от начальства, соответственно, и обстановка совсем другая, более располагающая к молитвам и меньше к какому-то внешнему церемониалу. А я был на православных службах в Израиле, Италии, Таиланде. Очень по-домашнему и всегда хочется вернутся.

Так что на Украине приходы РПЦ поменяются в эту сторону, оно неизбежно. В принципе это единственная хорошая новость, связанная с томосом.

Евгений Шестаков

Вот и хорошо. Разделяй и паствуй. Где-то грызет обои кирилл, где-то трясет жвалами платяной чаплин - и то добре. Это сатирик может быть злой, а клоуны должны быть добрые и нелепые.

Валерий Соловей

Получение томоса и создание собственной поместной церкви - неизбежная и естественная часть процесса превращения Украины в национальное государство.

Процесс этот шел ни шатко ни валко с 1991 года, а после 2014-го резко ускорился. Иного, впрочем, и быть не могло.

Поэтому глупо и нелепо обвинять Украину в каком-то расколе. Да и ничего трагического для православия не случилось.

Максим Горюнов

важно иметь ввиду, что для христианина

вопрос национальной церкви - это

технический вопрос.

христианина интересует Христос.

христианину важны соборы,

на которых уточняют учение о Христе.

по сравнению с дебатами о том,

сколько природ было во Христе и были ли реальны Его муки,

совещание, которое меняет структуру подчинения епископов - это ничтожный уровень.

то внимание, которое получила автокефалия Украины, говорит нам о том, что украинцы не веруют во Христа.

они веруют в Украинскую Нацию.

сегодня украинские священники, де факто оставшись без паствы (без тех, кому интересен Христос и Евангелие)

сменили профиль: теперь они служат не Христу, а Нации.

храмы Христа теперь храмы Нации.

в этом, кстати, нет ничего необычного.

польские ксендзы - они сначала польские, а потом ксендзы.

тоже самое и у словенских ксендзов, и у итальянских. везде Нация пришла на смену Христу.

подводя итог: Ницше был прав, когда сказал, что Бог умер. просто он забыл добавить: Бог умер, да здравствует Нация!

Наталья Шавшукова

что даёт томос? окончание империи, начавшейся в 15 веке? возможно. при переосознании империи изнутри. пока только скрежет зубов и выпученные глаза с одной стороны и довольно смешные для 2018 года радостные вопли в стиле интеллигенции позднего совка - с другой.

укрепление европейских ценностей? хм.

христианство? ага, конечно)

христианство - это наднациональная идея, это про нет ни эллина, ни иудея

это про меньшинство, которое может быть право и про большинство, которые может быть неправо

про доброго самаритянина

про универсальность добра и веры вне зависимости от этничности

про закон и суд Божий (хоть бы и римский), который выше королевского (привет лорду Актону)

а не про завершение советского -антисоветского проекта поздних 60-х

образ будущего, который мы заслужили наверное.

Виктор Алексеев

– Алиса, а мы в 2019 полетим на Марс?

– Нет! Вы будете всем просвещенным миром обсуждать томос, автокефалию, последние решения Трулльского собора и прочие остро актуальные в XXI веке вопросы...

Александр Морозов

читаю ленту, вижу реакцию на томос. и у образованных и неплохо подготовленных людей попадается внезапно следование - какое-то инерционное, видимо - "слепым" схемам. Одни пишут: это чистая "политика". Для них просто в "слепой зоне" находятся 7 тыс. приходов, - на них уже выросли дети, которые были там крещены, и эти дети даже уже не знают, почему они в числятся вне канонической юрисдикции. Там люди венчаются, их отпевают, они прожили так почти 30 лет. Теперь у них статус, и эти прекрасные люди такие же христиане, как члены остальных церквей диптиха. Уже одно это - сугубо христианское событие. Другие страдают, что ПЦУ - будет как РПЦ - "государственная церковь". Ну, очевидно, что она не может быть такой же "как РПЦ". Разумеется, она будет такой же церковью, как у румын, сербов, т.е. там где православие играет важную роль в национальном строительстве. Но здесь такая же "слепая зона" возникает: люди прекрасно знают, что в Украине влиятельны греко-католики, которые никуда не денутся, в Украине свободно развивается протестантизм (разогнанный чекистами в РФ), а главное - сама структура государства совершенно иная в Украине, чем в РФ. Третьи зачем-то пишут про "раскол мирового православия" и т.д. Оптика куда плывет в сторону: "Настал черный день Фанара. Его раскольническая... и т.д." (как у о.Николая Балашова и митр.Илариона). Где раскол? Патр.Кирилл перестал упоминать поименно глав поместных церквей? Ну, так в этом нет никакого канонического нарушения, он их поминает в целом, это допустимо и с позиций сокращения времени литургии (у ген.Черняева есть известная байка: Николай II как-то после литургии спросил у одного из петроградских митрополитов: а нельзя ли как-то "подсократить" службу? На что тот ответил: можно. как раз за счет многократного упоминания вашего величества). Ни одна из поместных церквей не поддержала Москву официально, Варфоломей продолжает со своей стороны поминать Кирилла. Молодой киевский митрополит во время Рождественской службы поминал главу РПЦ.

Сейчас даже еще непонятно - а сколько приходов УПЦ МП в течение года перейдет в ПЦУ. Ясно, что значительная часть приходов у митр.Онуфрия останется.

Ничего решительно пока не произошло, кроме того, что развалилась советская концепция "канонической территории" Московской Патриархии. Но она же была только "в воображении МП". Она и не могла бы все равно дальше существовать в границах СССР.

Разумеется, есть и политика в этих событиях, и государственный интерес, и месть тем, кто нарушил "будапештский меморандум" и т.д. Но это все фон, который неизбежен в условиях войны. "Это не мы придумали" - это просто "контекст".

Критически оценивает позицию Московского патриархата ​Никита Исаев:

Очевидно, что процесс перехода епархий и приходов под юрисдикцию новой каноничной автокефальной церкви в Украине (УАПЦ) будет постепенным, и, особенно вначале, не таким массовым. Однако, в перспективе сомнений нет - влияние РПЦ в Украине существенно уменьшится. Конфликт между Украиной и Россией, безрезультатная и недальновидная позиция иерархов РПЦ этому только способствуют.

Для России случившееся - безусловное поражение. Причем как скрепно-духовное, так и геополитическое. Миллионы украинцев получат новую трактовку действительности, которая будет огибать значение Москвы, России в их историческом прошлом, настоящем и будущем.



А если сегодняшним московский клир продолжит бесперспективный конфликт с Фанаром, то в Москве украинские миряне уже начнут видеть и отрицательные черты. На международной арене, для России создан прецедент, который является «анти-дотом» в нашей традиционной мягкой силе. Почему бы не начать расшатывать плотность рядов служителей культа, например, уже в Беларуси? Там ведь тоже может неожиданно возникнуть вопрос, почему ими управляет иерарх из Рязани, а не, к примеру, из Гомеля, и, что они исторически принадлежали когда-то Киевской митрополии.



А, в общем, что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем - как написано Экклезиастом. Украина открыла для себя новый вектор интеграции. Если к западному развороту Киева Москва очень болезненно свыкается, то возникновение южного интеграционного коридора в Украине для российских стратегов станет еще одной неприятной для них неожиданностью. Всё что сейчас произошло имеет вековой масштаб, и оценивать происходящее нужно соответствующе.



Поэтому нужно адекватно, без истерик воспринимать новую действительность, и официально признать каноническую автокефальную поместную православную церковь в Украине, и принять ее в свои ряды сестринских церквей.



Иное - лишь усугубит наш тупик и по иным смежным направлениям.

Схватку двух пропагандистских машин видит в нынешнем конфликте священник ​Андрей Кураев:

УПЦ не нужна автокефалия. РПЦ не нужна Украина. То, что действительно нужно всем православным — это труд мысли и совести. Труд, который сковал бы языки от повторения фейков и пропагандистских штамповок. Труд, который перевел бы разговор о церкви, ее устройстве и истории из режима самовосхваления в режим критической рефлексии.

Это нужно хотя бы для того, чтобы мы могли менять себя сами, а не просто «прогибаться под изменчивый мир», следуя воле внешних критиков и политиков.

Поэтому я не за и не против укроавтокефалии. Пусть этот, в общем-то, мелкий вопрос решают сами украинцы. А, решив, обнаружат, что вселенское счастье вместе с томосом не наступило. И получили они даже не клон Моспатриархии, а нечто гораздо худшее – ибо все болезни нашего епископата и духовенства естественным образом перейдут в новую структуру. <...>

Так что вновь скажу – я не за украинскую автокефалию и не за фанарского патриарха. Я за то, чтобы людей не обманывали, чтобы их не погружали в мир фантомов и уж тем более не науськивали бить и умирать за эти фантомы.

В нынешней виртуальной войне сошлись фантомы давно уже мертвой Византийской Империи и не менее мертвого Советского Союза. Но, кажется, эти мертвецы не прочь попить живой кровушки. И вот тут я – против. Пусть люди молятся о каком хотят патриархе или вовсе забудут про их существование. Пусть патриархи в своем узком кругу меряются самыми бесполезными своими органами. Людей – не трожьте! Ну, и не врите, пожалуйста…

О. Феогност Пушков

Части Единого Тела Церкви неаходятся в состоянии раздора, но при этом не перестают быть частями Тела Христова. Горько все это. силы, которые сейчас уйдут на трескатню по вопросу о юрисдикции и каноничности, можно было бы применить в куда более соответствующие христианству сферы деятельности...

А тем временем православные всего мира празднуют Рождество.

Екатерина Барабаш

Вот и вручили томос Украине. Кто возмущается - мол, все это пустые и недостойные игры политиков, - тому, значит, нет никакого дела ни до Украины, ни до ее трудного пути к независимости, ни до справедливости, ни до чужих чаяний. Поэтому все эти разговоры - высокомерный снобизм. Когда-нибудь, очень нескоро, когда на земле настанет царство высшей справедливости (ха-ха-ха, конечно, ну а что поделать - надо верить), Церковь будет тем, чем она и должна быть, - добровольным сообществом верующих, общиной для тех, кому верить веселее вместе. А пока мир раздираем войнами и несправедливостью, пока кровь и хаос - слишком сильны, гораздо сильнее Церкви те, кто пытается поставить ее себе на службу. Ничего не попишешь.

Христос ся рождає! Славiмо Його!

С Рождеством!

Андрей Десницкий

Две тысячи с небольшим лет тому назад они там спорили, чья каноническая территория Галилея, кто канонически правильный первосвященник в Иерусалимском храме, какой салат строгать на Хануку и как относиться к новому указу царя Ирода в свете решений зилотской партии.

И всё пропустили...