В Габоне военные попытались свергнуть "недемократический" режим

7 января в Габоне прошла попытка государственного переворота, во время которой группа военных захватила государственное радио и объявила о конце правления президента Али Бонго. Несколькими часами позже власти проинформировали о подавлении путча, сообщает агентство Reuters.

По информации радиостанции RFI, около 3:30 местного времени (5:30 по Москве) группа из пяти офицеров Почётной гвардии республики вошла в здание национального радио. После этого "Радио Габон" начало беспрерывно вещать речь одного из путчистов, в которой тот объявил об отставке президента страны Али Бонго Ондимбы. По словам очевидца, цитируемого агентством Reuters, утром для поддержки переворота на улицы столицы Габона вышли около трёх сотен человек.

Представитель правительства Ги-Бертрана Мапангу заявил, что лояльные власти военные захватили здание национального радио и задержали четырёх мятежников. Пятому удалось скрыться, его сейчас разыскивают.

Сообщается, что работа электросети восстановлена: от электричества во время путча были отключены несколько районов столицы Габона Либревиль.

Решение захватить власть мятежники объяснили состоянием здоровья президента: тот с конца ноября находится в Марокко, где он лечится после пережитого месяцем ранее инсульта. В обращении к народу офицеры выразили мнение, что страна находится под контролем группы консерваторов и военных, которые используют президента лишь как фигуранта, продвигая при этом собственные интересы.

Али Бонго Ондимба правит богатым природными ресурсами Габоном с 2009 года. До него страной с 1967 года руководил его отец, Омар Бонго. В бывшей французской колонии на постоянной основе находится контингент из 300 французских военных. В начале года в Габон также прибыли 80 американских солдат.