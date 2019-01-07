Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту

Иллюстративное фото

В Черном море у берегов Турции затонуло торговое судно, шедшее из российского порта в Азовском море, передает агентстсво Reuters. Из тринадцати членов экипажа спались семь человек, остальные шестеро погибли, сообщил телеканалу CNN Turk губернатор турецкой провинции Самсун, где произошло крушение судна.

Среди погибших — четыре украинцев. На данный момент неизвестно, погибли ли также россияне. На борту кроме девяти украинцев находились двое россиян и двое азербайджанцев.

Сигнал о бедствии экипаж отправил около восьми часов утра (местное время совпадает с московским). На помощь к судну турецкая береговая охрана отправила два спасательных катера, однако один из них был вынужден вернуться в порт из-за плохих погодных условий. Кроме этого к спасательной операции подключили самолет и два вертолета, сообщается на сайте губернатора провинции Самсун.

Причиной крушения судна, по словам посла Украины в Турции, стали погодные условия на турецком побережье Черного моря.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG