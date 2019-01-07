У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту

В Черном море у берегов Турции затонуло торговое судно, шедшее из российского порта в Азовском море, передает агентстсво Reuters. Из тринадцати членов экипажа спались семь человек, остальные шестеро погибли, сообщил телеканалу CNN Turk губернатор турецкой провинции Самсун, где произошло крушение судна.

Среди погибших — четыре украинцев. На данный момент неизвестно, погибли ли также россияне. На борту кроме девяти украинцев находились двое россиян и двое азербайджанцев.

Сигнал о бедствии экипаж отправил около восьми часов утра (местное время совпадает с московским). На помощь к судну турецкая береговая охрана отправила два спасательных катера, однако один из них был вынужден вернуться в порт из-за плохих погодных условий. Кроме этого к спасательной операции подключили самолет и два вертолета, сообщается на сайте губернатора провинции Самсун.

Причиной крушения судна, по словам посла Украины в Турции, стали погодные условия на турецком побережье Черного моря.