Опубликованы показания из дела о взятках начальству СК России

Издание "Росбалт" опубликовало показания бывшего замначальника Главного следственного управления Следственного комитета России Дениса Никандрова, которые тот дал во время допроса. Никандров вместе с другими высокопоставленными сотрудниками ведомства был обвинён в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу "Итальянец" и его подельника Эдуарда Романова. Оба на тот момент проходили по делу о перестрелке на улице Родчельской в Москве.

Как следует из показаний Никандрова, в 2016 году его непосредственный начальник, глава следственного управления СК Александр Дрыманов, а также глава управления собственной безопасности ведомства Михаил Максименко приказали ему "скинуть" уголовное дело о перестрелке на Рочдельской улице в следственное управление по Центральному административному округу Москвы. Никандров должен был это сделать "когда спадёт ажиотаж".

После этого глава управления по ЦАО Алексей Крамаренко должен был переквалифицировать статью, по которой обвинялись участники перестрелки, на более лёгкую, что позволило бы поменяют им меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

За это всем участникам сделки бизнесмен Дмитрий Смычковский, тесно связанный с вором в законе по прозвищу "Шакро Молодой", на которого работали обвиняемые, обещал заплатить 1 миллион долларов.

Как рассказывает Никандров, после того, как дело было передано в управление по ЦАО, Дрыманов лично передал ему 200 тысяч долларов в пакете. Ещё 200 тысяч получил Крамаренко, 400 тысяч долларов забрал Максименко. Впоследствии Никандров узнал, что заместитель Максименко, Александр Ламонов, получил от ещё одного взяткодателя "пятьсот штук".

От какого источника были получены показания Никандрова, "Росбалт" не сообщает. При этом издание отмечает, что они были даны в рамках заключения досудебного соглашения, благодаря которому Никандров может выйти на свободу уже в этом году.

По делу о получение взятки за освобождение "Итальянца" Максименко приговорили к 13 годам лишения свободы, Ламонова – к 5 годам, а Никандров получил 5,5 лет колонии строгого режима. Позже Мосгорсуд заменил ему строгий режим на общий.

Ещё один обвиняемый в получении взятки – глава управления СК Дрыманов – ждёт суда. Свою вину он отрицает. Никандров является основным свидетелем по этому делу и должен выступить на процессе со стороны обвинения. В данный момент он находится в московском СИЗО "Лефортово".

Перестрелка на Рочдельской улице в Москве произошла 14 декабря 2015 года в результате конфликта между юристами адвокатского бюро Эдуарда Буданцева и преступной группировкой "Шакро Молодого". Первые представляли интересы ресторатора Жанны Ким. По данным следствия, группировка "Шакро Молодого" планировала рейдерский захват ресторана Elements, принадлежащего ей.

В результате перестрелки два человека были убиты, ещё восемь – ранены. Вызванная Ким полиция в происходящее не вмешалась.