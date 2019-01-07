Таиланд не будет экстрадировать беженку из Саудовской Аравии

Власти Таиланда заявили, что не будут экстрадировать из страны 18-летнюю гражданку Саудовской Аравии, которая утверждает, что на родине ей грозит смерть.

Рахаф Аль-Кунун задержали в воскресенье в аэропорту Бангкога. Она просит убежища в Австралии. По её утверждениям, угроза исходит от её собственной семьи, которая, в частности, осудила её за короткую стрижку.

Девушка рассказала агентству Reuter, что прибыла в Таиланд из Кувейта, куда приехала вместе с семьёй. Во въезде в страну ей, однако, было отказано. Чтобы избежать отправки обратным рейсом в Кувейт, она забаррикадировалась в номере отеля в транзитной зоне аэропорта и заявила, что выйдет только для встречи с представителем ООН.

Видеообращение Аль-Кунун привлекло внимание мировых СМИ.

Глава иммиграционной полиции Таиланда заявил, что его страна "никого не отправит на верную смерть" и будет "придерживаться правозащитных принципов в рамках верховенства закона". По его словам, саудовская гражданка может подать прошение об убежище в Таиланде, если же она хочет уехать в Австралию – она должна связаться с австралийским посольством.

Несмотря на ряд послаблений, принятых властями в последнее время, в Саудовской Аравии по-прежнему действуют жёсткие ограничения в отношении прав женщин.