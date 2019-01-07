Порошенко: Украина разорвала "последние путы" Москвы

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний 7 января провёл в киевском соборе Святой Софии рождественскую литургию – впервые в качестве главы поместной церкви, признанной Вселенским патриархатом.

Перед богослужением Епифаний и президент Украины Пётр Порошенко вместе внесли в собор свиток с томосом – документом об автокефалии, вручённым накануне в Стамбуле Константинопольским патриархом Варфоломеем.



Во время литургии, как сообщается, в числе других предстоятелей автокефальных православных церквей Епифаний помянул и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, назвав его "российским Кириллом".

Поминать предстоятелей других православных церквей предписано канонами. Между тем Русская православная церковь не признаёт новую Православную церковь Украины каноничной. Синод РПЦ запретил поминать имя Константинопольского патриарха Варфоломея на богослужениях.

Президент Украины призвал все поместные православные церкви – их 14 – признать Православную церковь Украины в качестве автокефальной и равноправной. По словам Порошенко, Украина после создания автокефальной церкви разорвала "последние путы", которые связывали её с Москвой.

Томос был развёрнут в Софийском соборе, однако в ближайшие дни документ снова отвезут в Стамбул, чтобы под ним могли поставить подписи все члены Синода Константинопольского патриархата. После этого документ вернётся в Киев.

15 декабря в Киеве прошел собор, на котором в новую структуру объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. На их базе была создана новая поместная православная церковь.​ Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний. Вселенский патриархат признал новую церковь и даровал ей автокефалию. Томос означает полную независимость новой церкви.

В Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви – результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела.

На Украине продолжает действовать Украинская православная церковь (Московского патриархата), руководство которой отказалось участвовать в объединительном соборе. Там заявили, что не будут проводить совместных богослужений с ПЦУ.