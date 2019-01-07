Нидерланды помогут родным жертв MH17 добиваться компенсаций

Власти Нидерландов бесплатно окажут юридические услуги родственникам погибших в катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус в письме, адресованном парламенту.

Речь идёт о помощи в составлении исков о возмещении ущерба и компенсациях и поддержке их в суде.

Родственники погибших уже частично получили выплаты от "Малайзийских авиалиний" и страховых компаний. Теперь, однако, речь идёт о возмещении ущерба непосредственно виновниками катастрофы, которых должен установить суд. Он пройдёт в Нидерландах, время начала процесса пока не объявлено - поскольку ещё не завершено расследование. Министр юстиции пишет, что оно должно завершиться в ближайшее время, вероятнее всего в этом году.

Согласно предварительным выводам, обнародованным в прошлом году, "Боинг" был сбит из ракетной установки "Бук", принадлежавшей одной из частей российской армии и доставленной на восток Украины из России. Запуск был произведён из района, который контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты. Нидерланды и Австралия уже призвали Россию признать свою ответственность за инцидент и сотрудничать с родственниками погибших по вопросу о выплате компенсаций.

Москва, однако, отрицает причастность к катастрофе. Российские представители заявляют, что международное следствие предвзято, поскольку якобы игнорирует информацию, получаемую из России. Представители минобороны России утверждают, что ракета, из которой был сбит "Боинг", еще в советские времена была поставлена на Украину.

В результате катастрофы "Боинга", следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большая их часть - граждане Нидерландов.